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台中巨蛋進度超前5%正蓋主體 盧秀燕攜隈研吾：2030年完工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）與設計者日本名建築師隈研吾（右）共同視察，關心工程進度。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）與設計者日本名建築師隈研吾（右）共同視察，關心工程進度。圖／台中市政府提供

台中巨蛋」已完成地下開挖，正式進入主體工程階段，台中市長盧秀燕昨與設計者日本建築師隈研吾共同視察，關心工程進度。盧秀燕表示，巨蛋整體進度突破20%，較原訂超前約5%，預計2030年完工，感謝市府團隊及設計施工團隊共同努力，逐步打造台灣新地標。

盧秀燕指出，為實現競選時興建萬人場館的承諾，市府自籌約100億元，規劃1萬5500席主場館及可容納3000至5000人的副場館，目前工程進度較預定超前。場館以餘音控制在2秒內為聲學設計目標，並規畫空中跑步道及自行車道，兼顧運動、展演與日常休憩功能，周邊也將規畫小學。她感謝隈研吾多次親赴現場，以及市府各局處、設計與施工團隊的努力。

隈研吾表示，團隊為實現打造「世界第一的巨蛋」的夢想，全力投入設計，以與環境共生調和為核心，希望對地球環境有所貢獻。此次視察再次感受到工程規模與重要性，也看見工程順利推進，感謝市府、設計事務所及營造團隊通力合作。他將持續至工地視察，期待完工後成為環境與都市設計的典範，吸引世界目光。

建設局長陳大田說明，今日設計團隊現場透過模型與材料樣品介紹理念。整體設計以大甲傳統藺草編織工藝為靈感，結合流線造型、溫潤木紋色調及天空迴廊，將自然意象與在地文化融入現代建築。

建設局指出，台中巨蛋已獲國家建築金質獎規劃設計類「全國首獎」及2026年IAA國際建築大獎「運動及休閒類」肯定，展現台日跨國設計合作成果。不僅是大型運動及展演場館，更串聯城市文化與國際交流。市府將持續督導品管與進度，提升台中舉辦國際賽事與展演能量。

台中市長盧秀燕（左）與設計者日本名建築師隈研吾（右）合影。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）與設計者日本名建築師隈研吾（右）合影。圖／台中市政府提供

台中巨蛋 盧秀燕

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