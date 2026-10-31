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謝典霖案擴大偵辦 彰縣議長之爭添變數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化地檢署指揮彰化縣調查站調查員到彰化縣議會各科室搜索。聯合報系資料照
彰化地檢署指揮彰化縣調查站調查員到彰化縣議會各科室搜索。聯合報系資料照

彰化縣議長謝典霖涉嫌貪汙案，檢調前天搜索縣議會等三十處，帶回三十六人訊問至昨天凌晨，陳姓秘書長等六名行政人員交保。謝典霖羈押期限十一月十八日屆滿，司法偵辦與議長選舉布局受到各界關注。

彰化地檢署表示，專案團隊調閱資料，發現謝典霖等人涉嫌多次巧立名目詐取公款私用，前天指揮彰化縣調查站，搜索縣議會及相關人員住居所等三十處，查扣相關證物，並傳喚相關人員及證人共三十六人到案。

檢察官訊問後，認定縣議會陳姓秘書長、黃姓主任及張姓、游姓、林姓、邱姓等六名科員，涉嫌利用職務機會詐取財物，另涉行使登載不實公文書及填製不實會計憑證等罪嫌重大，但尚無羈押必要，分別以一萬元至五萬元交保，其餘三十人無保請回。

謝典霖羈押期限至十一月十八日屆滿，檢調第三波大規模搜索，外界關注是否取得新事證，作為後續偵辦及羈押處分的依據。

司法案件之外，謝典霖陣營也未放棄競選連任議長。地方人士指出，彰化縣議會現有五十四席議員，民進黨可望維持十八席，國民黨、民眾黨及無黨籍合計三十六席。謝典霖陣營自認掌握廿席，副議長許原龍陣營也宣稱有廿席實力，雙方各自盤點支持票，議長之爭仍充滿變數，彼此都抱持「先當選再說」的態度。

彰化縣選委會主委蔡明娟表示，依選罷法規定，候選人一審被判處有期徒刑十年以上，將喪失參選資格；若判刑未達十年，仍可繼續參選，至於宣誓就職地點，由主管機關或當選機關決定。

謝典霖今年六月在縣議會新會館舉辦餐會，招待表姑陳貞妃競選鎮長的溪湖區鄉親，席開十桌，另贈送蛋黃酥等伴手禮。相關照片曝光後，遭行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑違反行政中立，檢調隨後展開調查。

謝典霖 公款 貪汙 彰化

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