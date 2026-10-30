歷史古蹟變派對！台中放送局「Radio Market 電台市」明起2天免費逛

歷史建築搖身變城市音樂派對，「Radio Market 電台市」明起連2天、每日下午2時至晚間8時在台中放送局登場，現場集結風格市集、台港DJ演出、室內爵士音樂會，以及舞動冥想與戰鬥陀螺賽事等四大主題；戶外市集與DJ演出免費入場，室內爵士音樂會另行售票，現場準備限量神秘小禮物，邀民眾重新認識這座城市文化地標。

活動由銷播快公司主辦、台中放送局協辦，為古蹟日系列活動「Radio Market 電台市」。市集以「建築、風格品牌、爵士與電子音樂」為核心，，串連歷史場域、品牌創作與現場演出，讓放送局的建築與庭院，成為民眾探索生活風格、接觸不同音樂形式的交流空間。

戶外市集邀請台灣與香港知名DJ Ken、Tofu 及 Butter 接力演出，DJ演出時間為明天下午4時30分至晚間7時30分，以及11月1日下午2時至6時；明天下午也將在室內舉辦售票爵士音樂會，讓樂迷近距離聆聽現場演奏。

明天下午2時至5時，MAI國際冥想靜心聯盟亞洲區將在台中放送局芒果樹園舉辦「萬聖心派對Silent Disco舞動冥想體驗」，邀請參與者戴上耳機，在樹蔭與音樂陪伴下自由律動，探索聲音與身體感受的連結；11 月1日下午2時舉行「吉娃娃戰鬥陀螺賽事」，透過競技、遊戲與交流，為周末市集增添不同的參與樂趣。

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