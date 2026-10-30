快訊

高市長辯論／「擔心提前結束」柯志恩狠酸賴瑞隆稿子少：拜託詞彙可不可以多一點

聽新聞
0:00 / 0:00

歷史古蹟變派對！台中放送局「Radio Market 電台市」明起2天免費逛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中放送局。記者趙容萱／攝影
台中放送局。記者趙容萱／攝影

歷史建築搖身變城市音樂派對，「Radio Market 電台市」明起連2天、每日下午2時至晚間8時在台中放送局登場，現場集結風格市集、台港DJ演出、室內爵士音樂會，以及舞動冥想與戰鬥陀螺賽事等四大主題；戶外市集與DJ演出免費入場，室內爵士音樂會另行售票，現場準備限量神秘小禮物，邀民眾重新認識這座城市文化地標。

活動由銷播快公司主辦、台中放送局協辦，為古蹟日系列活動「Radio Market 電台市」。市集以「建築、風格品牌、爵士與電子音樂」為核心，，串連歷史場域、品牌創作與現場演出，讓放送局的建築與庭院，成為民眾探索生活風格、接觸不同音樂形式的交流空間。

戶外市集邀請台灣與香港知名DJ Ken、Tofu 及 Butter 接力演出，DJ演出時間為明天下午4時30分至晚間7時30分，以及11月1日下午2時至6時；明天下午也將在室內舉辦售票爵士音樂會，讓樂迷近距離聆聽現場演奏。

明天下午2時至5時，MAI國際冥想靜心聯盟亞洲區將在台中放送局芒果樹園舉辦「萬聖心派對Silent Disco舞動冥想體驗」，邀請參與者戴上耳機，在樹蔭與音樂陪伴下自由律動，探索聲音與身體感受的連結；11 月1日下午2時舉行「吉娃娃戰鬥陀螺賽事」，透過競技、遊戲與交流，為周末市集增添不同的參與樂趣。

更多活動資訊、參與方式及最新消息，請關注「Radio Market 電台市」官方Instagram。

古蹟 派對 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歷史建築台中放送局展新貌 愛維藝文以展演、市集與影像重新「開台」

中職／味全龍感謝祭11月登場 11月22日下午舉辦封王大遊行

12公尺高巨型氣偶現身安平！朗萌綺盟登場打造最療癒港灣

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

相關新聞

歷史古蹟變派對！台中放送局「Radio Market 電台市」明起2天免費逛

歷史建築搖身變城市音樂派對，「Radio Market 電台市」明起連2天、每日下午2時至晚間8時在台中放送局登場，現場集結風格市集、台港DJ演出、室內爵士音樂會，以及舞動冥想與戰鬥陀螺賽事等四大主題；戶外市集與DJ演出免費入場，室內爵士音樂會另行售票，現場準備限量神秘小禮物，邀民眾重新認識這座城市文化地標。

把錢變大！盧秀燕宣布物調券今起發35萬份 付100給200元券

台中市長盧秀燕今天出席2026台中國際花毯節開箱記者會，被問到台中市是否開始發放物調券？盧秀燕說年底快到重磅登場，台中國際花毯節明天開始一連23天，現在也搭配拚經濟活動。第二波全台灣民眾、全台中人最喜歡的物調券今天起有35萬份要發放，付100元拿200元的券，限時限地消費，把錢變大，民眾就可以double消費。

歷史建築台中放送局展新貌 愛維藝文以展演、市集與影像重新「開台」

擁有九十多年歷史的「台中放送局」，今年迎來全新營運團隊。由愛維藝文公司接手營運管理，將以音樂為核心，串連藝文展演、影像放映與市集活動，逐步將這座承載城市聲音記憶的歷史建築，打造為中台灣中小型音樂文化的匯流中心。

仁愛鄉不只種高山茶！農會開咖啡館 30公頃精品咖啡拚全國市場

仁愛鄉高山精品咖啡有了新的銷售據點！仁愛鄉農會打造的「Alang 阿朗咖啡」今天開幕，提供在地咖啡及原鄉風味輕食，逐步打響仁愛高山精品咖啡品牌，讓更多消費者認識原鄉咖啡。

公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

「2026 ATTA台中國際旅展秋季場」30日起至11月2日在台中國際會展中心重磅登場！由公會主辦，號召近30家旅行社獨家參展，為百大旅遊品牌唯一指定參加的中台灣指標旅展，攤位規模超過250格，國泰航空、可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、華府旅遊、隆祥旅行社、喜鴻、樂活、美最時、迎家等指標品牌齊聚。

台中秋季旅展今登場！30家旅行社獨家參展「台中直飛」激省行程曝光

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今起至11月2日在台中國際會展中心登場，號召近30家旅行社獨家參展，主打「台中直飛」和冬遊雙主軸，並推出限定優惠，指定行程2人最高減6000元，現場設置中部最大日本主題館；另外，台中13家星級餐券最低57折起，旅展住宿最低39折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。