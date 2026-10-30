「因愛而行」藝術慈善拍賣登場 大家功德會募得4千餘萬助弱勢學童

大家功德會今天晚間於台中林酒店舉辦第四屆「因愛而行」藝術品慈善拍賣會。活動由理監事及熱心會員贊助席開118桌，各界賢達與藍綠跨黨派民代齊聚一堂，總計34件拍品拍賣款項及現場捐款共募得4,000多萬元，將全數投入中部弱勢學童教育與貧困家庭扶助。

拍賣會精選多幅藝術珍品與名酒，包含劉其偉《非洲藍雉會議中》、漢寶德書法、席德進水彩作品及「百富50年」威士忌等。壓軸登場的是極罕見的百達翡麗（Patek Philippe）獵錶，起拍價450萬元，經立委何欣純熱情帶頭喊價，最終由群園事業機構常務董事林長文以500萬元喜悅得標。此外，企業界亦展現滿滿愛心，台灣強發展董事長陳重熙、葳格教育體系創辦人袁昶平等多位企業家踴躍響應大額捐款。

大家功德會創立14年來深耕中彰投，理事長廖紀友與執行長汪開宏表示，此活動結合藝術與公益，前三屆已累積籌募近6,000萬元。未來善款將持續推動「築夢學田」等圓夢計畫，陪伴逆境中的學子克服難關、勇敢追夢。

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第四屆「因愛而行」藝術品慈善拍賣會，拍賣極罕見的百達翡麗（Patek Philippe）獵錶，起拍價450萬元，最終由群園事業機構常務董事林長文以500萬元喜悅得標。記者黃仲裕／攝影