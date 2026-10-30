歷史建築台中放送局展新貌 愛維藝文以展演、市集與影像重新「開台」

擁有九十多年歷史的「台中放送局」，今年迎來全新營運團隊。由愛維藝文公司接手營運管理，將以音樂為核心，串連藝文展演、影像放映與市集活動，逐步將這座承載城市聲音記憶的歷史建築，打造為中台灣中小型音樂文化的匯流中心。

經營團隊並邀請曾任滾石音樂新加坡總經理、金曲國際音樂節策展人的陳端端，參與音樂演出與活動規劃，邀請市民以輕鬆的步調，感受放送局的庭園風景與文化氛圍。

首場「Radio Market電台市」將於10月31日、11月1日在台中放送局登場，每日下午2時至晚間8時，結合風格市集、台港DJ演出、室內爵士音樂會，以及舞動冥想與戰鬥陀螺賽事，以四大主題打造從午後延續至夜晚的城市音樂派對。戶外市集與DJ演出免費入場，室內爵士音樂會另行售票，現場並準備限量神祕小禮物，邀請民眾在音樂與綠意之間，重新認識這座城市文化地標。

本次活動為古蹟日系列活動之一。市集以「建築、風格品牌、爵士與電子音樂」為核心，串連歷史場域、品牌創作與現場演出，讓放送局的建築與庭院，成為民眾探索生活風格、接觸不同音樂形式的交流空間。

「讓台中放送局重新開台，讓台中市民的耳朵甦醒起來」是新團隊的營運理念。過去，放送局透過廣播訊號傳遞聲音；如今，團隊希望以現場演出與多元藝文活動，延續「放送」的精神，讓音樂、創作與人群在此相遇，也讓老建築持續參與城市生活。

台中放送局館長鄭楨慶表示，長年從事流行音樂文化研究，讓他注意到台灣仍需要更多能容納不同創作形式、讓表演者與觀眾近距離交流的中小型音樂文化場館。

台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心的發展，展現了音樂與城市文化相互連結的可能；而舉辦多年的台中爵士音樂節，也讓他看見台中深厚的音樂能量與觀眾基礎。

他期待，台中放送局能成為串連這些能量的另一個據點，透過適合場館尺度的演出、策展與交流活動，讓創作者有舞台、觀眾有機會接觸不同的聲音，進一步將台中的音樂文化向外放送。

今年八月加入營運團隊的陳端端，則形容台中放送局是「一顆等待擦亮的珍珠」。她去年偶然造訪，便被這棟日治時期建築的風貌與空間氛圍深深吸引；然而，與台中友人談起時，卻發現不少人對於放送局所知有限，甚至不曾到訪。

在她眼中，這是一處充滿靈氣與創作可能的場域。她期待透過持續的節目規劃，讓更多人認識放送局，也讓這座老建築在音樂與藝術的陪伴下，再次綻放光芒。

營運團隊規劃，今年底前持續推出每月一場的「放送市集」與「周末放送電影院」，讓民眾在逛市集、看電影之餘，也能親近歷史建築。其中，「Radio Market電台市」古蹟日市集將於10月31日、11月1日登場，邀請市民以輕鬆的步調，感受放送局的庭園風景與文化氛圍。

音樂活動也將陸續展開。團隊預計於2027年五月舉辦「放送音樂節」、八月推出「放送藝穗節」，並正與製作團隊籌畫適合中小型場地演出的實驗音樂劇，預計於2027年底推出，逐步發展屬於放送局的展演特色。

位於台中市北區的台中放送局，1935年創立，並於同年5月11日正式開播，是繼台北、台南之後成立的台灣第三座廣播電台，也是中部廣播發展的重要歷史見證。

館舍融合西方歷史式樣的裝飾元素與簡潔的建築線條，搭配日式庭園、水池及石燈籠，形成鬧中取靜的獨特景致。建築另一項特色，是因應採光與空間機能而設計的多樣窗型；隨著日光移動，窗框、牆面與廊道也呈現不同的光影表情，讓每一次造訪，都有新的觀看角度。

為延伸音樂文化匯流的營運構想，台中放送局官方網站預計於11月1日上線，以「Radio One On Air」為設計主軸，靈感來自場館的地址：電台街一號。團隊希望，造訪網站就像打開一台收音機，讓使用者依照自己的興趣，選擇音樂、展覽、電影與活動等不同「頻道」，掌握放送局的最新消息。

網站也將推薦園區十大打卡景點，以富有詩意的命名，引導民眾從池景、古燈、窗影到建築細節，重新發現放送局之美。各景點參觀與拍攝範圍，依現場開放情形及活動安排為準。

台中放送局目前正舉行「時序之植：王仁傑作品展」，歡迎民眾前來看展、欣賞建築，感受歷史空間中的當代創作。場館開放時間為周二至周日上午11時至下午5時，周一休館；地址為台中市北區電台街一號，鄰近台中一中。