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仁愛鄉不只種高山茶！農會開咖啡館 30公頃精品咖啡拚全國市場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉農會成立「Alang 阿朗咖啡」，提供在地高山精品咖啡、原鄉風味輕食及手作甜點，打造結合部落文化的咖啡新據點。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉農會成立「Alang 阿朗咖啡」，提供在地高山精品咖啡、原鄉風味輕食及手作甜點，打造結合部落文化的咖啡新據點。圖／南投縣政府提供

仁愛鄉高山精品咖啡有了新的銷售據點！仁愛鄉農會打造的「Alang 阿朗咖啡」今天開幕，提供在地咖啡及原鄉風味輕食，逐步打響仁愛高山精品咖啡品牌，讓更多消費者認識原鄉咖啡。

仁愛鄉咖啡種植面積約30公頃，年產量約25公噸，種植面積居南投縣第二，主要分布在海拔800至1300公尺的中正村卡度部落、法治村武界部落、互助村眉原部落、南豐村眉溪部落及大同村等地。高山氣候與自然環境孕育出獨特風味，近年在各項咖啡評鑑中也屢獲肯定。

為提升產業競爭力，仁愛鄉農會2024年成立「五岳高山精品咖啡品牌推廣小組」，透過直接收購咖啡，建立從栽培、生產、加工、烘焙到行銷的一條龍產銷模式，打造「五岳巴萊高山精品咖啡」品牌，近年在南投縣及全國咖啡評鑑中獲得特等獎、銀質獎等肯定。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，成立阿朗咖啡館，主要是希望替在地咖啡農建立穩定銷售通路，先以埔里地區為起點，再逐步向全國拓展市場，讓咖啡農安心投入生產，提升產業整體價值。

縣長許淑華出席開幕活動表示，仁愛鄉過去以高山蔬菜、高山茶聞名，近年高山精品咖啡也逐漸嶄露頭角，縣府透過南投世界茶業博覽會、巧克力咖啡節等活動，協助在地農特產品拓展市場，期盼阿朗咖啡館結合部落文化與觀光，讓遊客透過一杯咖啡認識仁愛鄉的山林風土。

許淑華指出，「Alang」在賽德克語中有部落、家鄉、聚落之意，阿朗咖啡不只是一處品嘗咖啡的場所，也承載族人對土地的情感與文化認同。咖啡館除了供應在地精品咖啡，也推出原鄉風味輕食及手作甜點，並規畫閱讀區與交流空間，希望營造如家一般的氛圍，吸引遊客走進部落。

縣府期待未來串聯周邊觀光景點，帶動更多遊客造訪仁愛鄉，讓高山咖啡產業成為地方創生及青年返鄉發展的新契機。

南投縣長許淑華出席仁愛鄉農會打造的「Alang 阿朗咖啡」開幕活動，與來賓體驗手沖咖啡，推廣仁愛高山精品咖啡。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華出席仁愛鄉農會打造的「Alang 阿朗咖啡」開幕活動，與來賓體驗手沖咖啡，推廣仁愛高山精品咖啡。圖／南投縣政府提供

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