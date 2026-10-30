台中秋季旅展登場！參山處主打「台灣好湯」 屏東推秋冬山海遊搶客

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今起至11月2日在台中國際會展中心登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處以「台灣好湯」為主軸，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程；屏東縣政府設置的屏東館推出秋冬山海遊，結合墾丁馬拉松、四重溪溫泉季與元旦曙光路跑，向中部民眾招手。

參山處設置主題展館，以「台灣好湯」為主軸，結合溫泉優惠、山城旅遊、特色茶品及手作體驗，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程，現場更祭出消費滿額戳戳樂、溫泉住宿券抽獎及多項限定好禮。

參山處長曹忠猷表示，秋冬是溫泉旅遊旺季，今年「台灣好湯」以「四季泉旅．台式療癒」為主軸，整合全台19個特色溫泉區，參山處此次透過旅展推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程，希望將現場購券與旅遊興趣轉化為實際出遊行動，讓旅遊效益延伸至地方店家，帶動秋冬國旅消費。

屏東縣政府在旅展設置的屏東館，請來六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹暖場，今邀創作者「KI笑人生」分享屏東私房玩法，另安排「南國四寶」見面會，提供民眾合影互動，完成館內指定任務，還可以參加「好禮四重抽」，把好禮帶回家。

屏東縣交通旅遊處副處長張瑞裕表示，屏東秋冬活動接力登場，11月15日舉辦「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」，12月4日四重溪溫泉季登場；「2027屏東風域曙光路跑」在滿州佳樂水登場。縣府也透過單車旅遊季推廣慢遊，建議可搭配恆春半島周邊景點、在地美食及特色旅宿規劃多日行程。

張瑞裕說明，縣府持續推動「再來一屏！」獎勵旅遊計畫，其中，國內銀髮團客每人最高獎助4000元，境外團客每人最高4500元；自高屏地區以外入境的旅行團，另有每團1萬元加碼補助。相關資訊可至「屏東旅遊網」與「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」社群查詢。

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今登場，吸引民眾到場，人氣爆棚。記者趙容萱／攝影