快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中秋季旅展登場！參山處主打「台灣好湯」 屏東推秋冬山海遊搶客

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
屏東縣政府在台中國際旅展秋季場設置屏東館，請來六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹暖場。記者趙容萱／攝影
屏東縣政府在台中國際旅展秋季場設置屏東館，請來六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹暖場。記者趙容萱／攝影

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今起至11月2日在台中國際會展中心登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處以「台灣好湯」為主軸，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程；屏東縣政府設置的屏東館推出秋冬山海遊，結合墾丁馬拉松、四重溪溫泉季與元旦曙光路跑，向中部民眾招手。

參山處設置主題展館，以「台灣好湯」為主軸，結合溫泉優惠、山城旅遊、特色茶品及手作體驗，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程，現場更祭出消費滿額戳戳樂、溫泉住宿券抽獎及多項限定好禮。

參山處長曹忠猷表示，秋冬是溫泉旅遊旺季，今年「台灣好湯」以「四季泉旅．台式療癒」為主軸，整合全台19個特色溫泉區，參山處此次透過旅展推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程，希望將現場購券與旅遊興趣轉化為實際出遊行動，讓旅遊效益延伸至地方店家，帶動秋冬國旅消費。

屏東縣政府在旅展設置的屏東館，請來六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹暖場，今邀創作者「KI笑人生」分享屏東私房玩法，另安排「南國四寶」見面會，提供民眾合影互動，完成館內指定任務，還可以參加「好禮四重抽」，把好禮帶回家。

屏東縣交通旅遊處副處長張瑞裕表示，屏東秋冬活動接力登場，11月15日舉辦「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」，12月4日四重溪溫泉季登場；「2027屏東風域曙光路跑」在滿州佳樂水登場。縣府也透過單車旅遊季推廣慢遊，建議可搭配恆春半島周邊景點、在地美食及特色旅宿規劃多日行程。

張瑞裕說明，縣府持續推動「再來一屏！」獎勵旅遊計畫，其中，國內銀髮團客每人最高獎助4000元，境外團客每人最高4500元；自高屏地區以外入境的旅行團，另有每團1萬元加碼補助。相關資訊可至「屏東旅遊網」與「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」社群查詢。

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今登場，吸引民眾到場，人氣爆棚。記者趙容萱／攝影
2026 ATTA台中國際旅展秋季場今登場，吸引民眾到場，人氣爆棚。記者趙容萱／攝影

參山處在台中國際旅展秋季場設置主題展館，以「台灣好湯」為主軸，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程。記者趙容萱／攝影
參山處在台中國際旅展秋季場設置主題展館，以「台灣好湯」為主軸，推廣「好湯通用券」及特色泉區遊程。記者趙容萱／攝影

參山 屏東 旅展 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中秋季旅展今登場！30家旅行社獨家參展「台中直飛」激省行程曝光

台中秋季旅展今登場！30家旅行社獨家參展「台中直飛」激省行程曝光

公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

相關新聞

把錢變大！盧秀燕宣布物調券今起發35萬份 付100給200元券

台中市長盧秀燕今天出席2026台中國際花毯節開箱記者會，被問到台中市是否開始發放物調券？盧秀燕說年底快到重磅登場，台中國際花毯節明天開始一連23天，現在也搭配拚經濟活動。第二波全台灣民眾、全台中人最喜歡的物調券今天起有35萬份要發放，付100元拿200元的券，限時限地消費，把錢變大，民眾就可以double消費。

公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

「2026 ATTA台中國際旅展秋季場」30日起至11月2日在台中國際會展中心重磅登場！由公會主辦，號召近30家旅行社獨家參展，為百大旅遊品牌唯一指定參加的中台灣指標旅展，攤位規模超過250格，國泰航空、可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、華府旅遊、隆祥旅行社、喜鴻、樂活、美最時、迎家等指標品牌齊聚。

台中秋季旅展今登場！30家旅行社獨家參展「台中直飛」激省行程曝光

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今起至11月2日在台中國際會展中心登場，號召近30家旅行社獨家參展，主打「台中直飛」和冬遊雙主軸，並推出限定優惠，指定行程2人最高減6000元，現場設置中部最大日本主題館；另外，台中13家星級餐券最低57折起，旅展住宿最低39折。

彰化南郭國小活動中心改建預定明年6月完工 地下108車位開放使用

使用達50年的彰化南郭國小活動中心，經耐震評估有結構安全疑慮，縣府因此拆除重建，並投入3億231萬餘元辦理改建，今天舉行上梁儀式 ，預定明年6月完工，新建活動中心地下停車場，並規劃82格汽車停車位、26格機車停車位，開放民眾使用，改周邊停車問題。

台中花毯節明開幕今開箱！盧秀燕打開三麗鷗明星的「甜點王國」

迎接15周年的「2026台中國際花毯節」，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕開箱，一睹「甜點王國」的夢幻風貌。盧秀燕表示，今年花毯節首度攜手日本三麗鷗，集結七大超人氣明星打造專屬花區，一舉締造花毯節「最好看、展區最大、主題最高」三大歷史紀錄。

彰化八卦山棒球場斥資3.3億升級 拚2028年打造全國標準球場

啟用逾40年的彰化八卦山棒球場，培育不少棒球好手，彰化縣政府為提升場地規格，自籌經費3億3880萬元，分兩階段擴建球場及興建賽務空間，打造符合全國賽事規格的標準棒球場，預計2028年10月完工，為彰化棒球發展注入新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。