公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

「2026 ATTA台中國際旅展秋季場」30日起至11月2日在台中國際會展中心重磅登場！由公會主辦，號召近30家旅行社獨家參展，為百大旅遊品牌唯一指定參加的中台灣指標旅展，攤位規模超過250格，國泰航空、可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、華府旅遊、隆祥旅行社、喜鴻、樂活、美最時、迎家等指標品牌齊聚。

展區涵蓋「公會號召指標旅行社」、「台中13家星級餐券」、「東北亞國際旅遊館(日本&韓國)」、「台灣溫泉飯店聯盟&親子出遊」，以及「海外留遊學主題館」。

台中13家星級餐券最低57折起，包括台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、清新溫泉飯店、金鬱金香酒店集團(台中仲信&台南榮美)、台中星享道雅樂軒酒店、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲集團、岩漿火鍋、潮港城、港佬大、浮雲客棧、美美心婚宴會館。

一年一度中部最大日本主題館，匯集福島縣、山形縣、群馬縣、宮城縣、香川縣、德島縣、福岡縣、富士山、伊豆半島、Club Tourism及韓國濟州特別自治道觀光協會，最新旅遊觀光情報一手掌握。

台灣溫泉飯店聯盟與親子出遊專區，集結惠來谷關、惠來大雪山、大板根、溪頭夏緹、東埔帝綸、挪威森林、台東鹿鳴、泰安觀止、華山觀止、潛立方、水与松、山行玫瑰、小叮噹、啵比星球。

第5回海外留遊學主題館同步展出，PECA台灣菲律賓遊學發展協會、締佳、新飛、超優、陽光遊學等專業代辦，現場並提供一對一諮詢服務。

各大旅行社針對本次旅展推出冬季主打行程與限量優惠，指定行程第二人最高減2萬元，各品牌精選亮點如下：

可樂旅遊以「直飛＋冬遊」為雙主軸，規劃日韓、東南亞直飛出發行程，並推出極光、滑雪等主題產品。「首爾樂翻天五日」含樂天雙主題、開港復古電車與燒肉啤酒暢飲，入住兩晚五星飯店，含稅價1萬9,300元起。

「吉羊賀歲」五日行程安排樂天楓之谷、全日滑雪體驗與韓服漫步古宮，全程入住五星級飯店，含稅價4萬6,888元起，兒童不占減5,000元；「冰島幸福極光」十日行程包含藍色溫泉湖、雪上摩托車、黃金線遊輪與聖誕市集，另外提供限量加價商務艙方案，入住五星飯店乙晚，含稅價15萬8,900元起。

五福旅遊推出三項冬季主打行程。「北海道輕旅6日」由星宇航空自台中出發，造訪旭山動物園、諏訪神社與洞爺湖，2萬9,900元；「熊好玩戲雪溫泉5日」安排海地獄、湯布院與黑川竹燈祭，並享長腳蟹放題，3萬2,888元起，第2人減5,000元；「阿拉斯加極光8日」安排極光小屋，並入住珍娜溫泉飯店，11萬6,900元起，第2人減6,000元。

喜鴻假期針對指定行程提供限量折3,000元優惠。「台中出發．星遊釜山5日」搭乘星宇航空，行程含彩妝一站、膠囊列車、美術館與遊艇煙火秀，2萬3,500元起，前10名再折3,000元；「台中出發．蔚藍沖繩無購物4日」造訪海綿寶寶鳳梨園、美麗海水族館、半潛水艇與瀨長島，2萬7,900元起，前10名折3,000元。

「台中出發．星宇流冰北海道5日」安排破冰船巡航、釧路丹頂鶴、旭山動物園、冰雪樂園與層雲峽冰瀑，並享三大蟹，5萬,900元起，旅展優惠折3,000元。

航向世界旅遊擁有55年特殊路線規劃經驗，以「明年的旅行，今年先決定」為主題，推出六大主題旅遊系列，邀中台灣旅客提前規劃2027年旅程，搶攻深度旅遊市場。

系列行程涵蓋「極光系列」、「俄羅斯西伯利亞」、「中南美洲」、「中亞古絲路」、「節慶團精選」及「南亞文化探索」，橫跨自然景觀、世界文明、民族文化與節慶體驗。

繼7月於台北展出掀起熱潮後，「SCE台中國際精品咖啡展暨茶飲品展」亦於10月30日至11月2日回到台中國際會展中心登場，匯集超過80家精品咖啡品牌，歡迎民眾自備杯具到場品飲，尋找心目中的命定風味。

展區同步集結近20家茶葉與茶道具品牌，涵蓋了全台頂級職人茶園與茶器工坊，從清香高山茶、回甘紅烏龍到焙火醇厚的好茶，多款風味由職人精選，一次品味。

參展品牌包括一山一茶、靜祥閣、小茶莊、光源茶葉、十方有餘、東邑茶園、恩賜農場、自立茶葉、奇萊山農場、萱懋茶園、三沐茶園、實茶、自慢堂、芸禎茶園、李家茶莊、藏山窯工作室、香安南、石陶陶藝工坊等，從山頭氣韻到溫潤茶器，帶領民眾展開一趟尋茶之旅。

台中國際品酒生活節經典重現，與HomEX台中數位家電空調大展同期在台中國際會展中心登場。匯集超過百款佳釀，從日本新潟的清雅純米吟釀、蘇格蘭高地的深邃威士忌，到果香濃郁的工藝精釀與酸甜交織的頂級梅酒，一次品飲。

同期的HomEX台中數位家電空調大展為台中下半年最大規模家電展，近40家家電品牌聯手參展，4天展期提供展場限定優惠與獨家好禮，並搭配政府汰舊換新補助與貨物稅減徵，最高可省5,000元。

各大旅行社針對本次旅展推出冬季主打行程與限量優惠，指定行程第二人最高減2萬元。記者宋健生／攝影