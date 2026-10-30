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公會主辦！台中國際旅展登場 13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
交通旅遊處副處長張瑞裕帶著六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹到台中參加旅展搶客。記者宋健生／攝影
交通旅遊處副處長張瑞裕帶著六龜文化園區吉祥物大師兄和小師妹到台中參加旅展搶客。記者宋健生／攝影

「2026 ATTA台中國際旅展秋季場」30日起至11月2日在台中國際會展中心重磅登場！由公會主辦，號召近30家旅行社獨家參展，為百大旅遊品牌唯一指定參加的中台灣指標旅展，攤位規模超過250格，國泰航空、可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、華府旅遊、隆祥旅行社、喜鴻、樂活、美最時、迎家等指標品牌齊聚。

展區涵蓋「公會號召指標旅行社」、「台中13家星級餐券」、「東北亞國際旅遊館(日本&韓國)」、「台灣溫泉飯店聯盟&親子出遊」，以及「海外留遊學主題館」。

台中13家星級餐券最低57折起，包括台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、清新溫泉飯店、金鬱金香酒店集團(台中仲信&台南榮美)、台中星享道雅樂軒酒店、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲集團、岩漿火鍋、潮港城、港佬大、浮雲客棧、美美心婚宴會館。

一年一度中部最大日本主題館，匯集福島縣、山形縣、群馬縣、宮城縣、香川縣、德島縣、福岡縣、富士山、伊豆半島、Club Tourism及韓國濟州特別自治道觀光協會，最新旅遊觀光情報一手掌握。

台灣溫泉飯店聯盟與親子出遊專區，集結惠來谷關、惠來大雪山、大板根、溪頭夏緹、東埔帝綸、挪威森林、台東鹿鳴、泰安觀止、華山觀止、潛立方、水与松、山行玫瑰、小叮噹、啵比星球。

第5回海外留遊學主題館同步展出，PECA台灣菲律賓遊學發展協會、締佳、新飛、超優、陽光遊學等專業代辦，現場並提供一對一諮詢服務。

各大旅行社針對本次旅展推出冬季主打行程與限量優惠，指定行程第二人最高減2萬元，各品牌精選亮點如下：

可樂旅遊以「直飛＋冬遊」為雙主軸，規劃日韓、東南亞直飛出發行程，並推出極光、滑雪等主題產品。「首爾樂翻天五日」含樂天雙主題、開港復古電車與燒肉啤酒暢飲，入住兩晚五星飯店，含稅價1萬9,300元起。

「吉羊賀歲」五日行程安排樂天楓之谷、全日滑雪體驗與韓服漫步古宮，全程入住五星級飯店，含稅價4萬6,888元起，兒童不占減5,000元；「冰島幸福極光」十日行程包含藍色溫泉湖、雪上摩托車、黃金線遊輪與聖誕市集，另外提供限量加價商務艙方案，入住五星飯店乙晚，含稅價15萬8,900元起。

五福旅遊推出三項冬季主打行程。「北海道輕旅6日」由星宇航空自台中出發，造訪旭山動物園、諏訪神社與洞爺湖，2萬9,900元；「熊好玩戲雪溫泉5日」安排海地獄、湯布院與黑川竹燈祭，並享長腳蟹放題，3萬2,888元起，第2人減5,000元；「阿拉斯加極光8日」安排極光小屋，並入住珍娜溫泉飯店，11萬6,900元起，第2人減6,000元。

喜鴻假期針對指定行程提供限量折3,000元優惠。「台中出發．星遊釜山5日」搭乘星宇航空，行程含彩妝一站、膠囊列車、美術館與遊艇煙火秀，2萬3,500元起，前10名再折3,000元；「台中出發．蔚藍沖繩無購物4日」造訪海綿寶寶鳳梨園、美麗海水族館、半潛水艇與瀨長島，2萬7,900元起，前10名折3,000元。

「台中出發．星宇流冰北海道5日」安排破冰船巡航、釧路丹頂鶴、旭山動物園、冰雪樂園與層雲峽冰瀑，並享三大蟹，5萬,900元起，旅展優惠折3,000元。

航向世界旅遊擁有55年特殊路線規劃經驗，以「明年的旅行，今年先決定」為主題，推出六大主題旅遊系列，邀中台灣旅客提前規劃2027年旅程，搶攻深度旅遊市場。

系列行程涵蓋「極光系列」、「俄羅斯西伯利亞」、「中南美洲」、「中亞古絲路」、「節慶團精選」及「南亞文化探索」，橫跨自然景觀、世界文明、民族文化與節慶體驗。

繼7月於台北展出掀起熱潮後，「SCE台中國際精品咖啡展暨茶飲品展」亦於10月30日至11月2日回到台中國際會展中心登場，匯集超過80家精品咖啡品牌，歡迎民眾自備杯具到場品飲，尋找心目中的命定風味。

展區同步集結近20家茶葉與茶道具品牌，涵蓋了全台頂級職人茶園與茶器工坊，從清香高山茶、回甘紅烏龍到焙火醇厚的好茶，多款風味由職人精選，一次品味。

參展品牌包括一山一茶、靜祥閣、小茶莊、光源茶葉、十方有餘、東邑茶園、恩賜農場、自立茶葉、奇萊山農場、萱懋茶園、三沐茶園、實茶、自慢堂、芸禎茶園、李家茶莊、藏山窯工作室、香安南、石陶陶藝工坊等，從山頭氣韻到溫潤茶器，帶領民眾展開一趟尋茶之旅。

台中國際品酒生活節經典重現，與HomEX台中數位家電空調大展同期在台中國際會展中心登場。匯集超過百款佳釀，從日本新潟的清雅純米吟釀、蘇格蘭高地的深邃威士忌，到果香濃郁的工藝精釀與酸甜交織的頂級梅酒，一次品飲。

同期的HomEX台中數位家電空調大展為台中下半年最大規模家電展，近40家家電品牌聯手參展，4天展期提供展場限定優惠與獨家好禮，並搭配政府汰舊換新補助與貨物稅減徵，最高可省5,000元。

各大旅行社針對本次旅展推出冬季主打行程與限量優惠，指定行程第二人最高減2萬元。記者宋健生／攝影
各大旅行社針對本次旅展推出冬季主打行程與限量優惠，指定行程第二人最高減2萬元。記者宋健生／攝影

ATTA台中國際旅展盛大登場，13家星級餐券最低57折起、<a href='/search/tagging/2/住宿券' rel='住宿券' data-rel='/2/105202' class='tag'><strong>住宿券</strong></a>39折起，吸引大批民眾到場。記者宋健生／攝影
ATTA台中國際旅展盛大登場，13家星級餐券最低57折起、住宿券39折起，吸引大批民眾到場。記者宋健生／攝影

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