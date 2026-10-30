台中秋季旅展今登場！30家旅行社獨家參展「台中直飛」激省行程曝光

2026 ATTA台中國際旅展秋季場今起至11月2日在台中國際會展中心登場，號召近30家旅行社獨家參展，主打「台中直飛」和冬遊雙主軸，並推出限定優惠，指定行程2人最高減6000元，現場設置中部最大日本主題館；另外，台中13家星級餐券最低57折起，旅展住宿最低39折。

主辦單位台中市旅行公會說明，現場設置250攤，指標品牌齊聚。展區涵蓋「公會號召指標旅行社」、「台中13家星級餐券」、「東北亞國際旅遊館（日本館、韓國館）」、「台灣溫泉飯店聯盟&親子出遊」、「海外留遊學主題館」。

台中市旅行公會指出，各大旅行社主打「台中直飛」、冬季行程，並推出旅展限定優惠，可樂旅遊以「直飛＋冬遊」為雙主軸，有日韓、東南亞直飛行程，並推出極光、滑雪主題產品；五福旅遊推出三項冬季主打行程，「北海道輕旅6日」由星宇航空台中出發，「熊好玩戲雪溫泉5日」第2人減5000元；「阿拉斯加極光8日」第2人減6000元。

喜鴻假期搭配星宇台中直飛推出「台中出發」行程，「星遊釜山5日」前10名折3000元，「蔚藍沖繩無購物4日」前10名折3000元，「星宇流冰北海道5日」旅展優惠折3000元；航向世界旅遊以「明年的旅行，今年先決定」為主題，推出六大主題旅遊系列，邀請中部旅客提前規畫明年旅程，搶攻深度旅遊市場。

旅展期間同步推出惠來谷關溫泉會館、惠來大雪山森林會館、台中金典酒店、裕元花園酒店，以及浮雲客棧等住宿與泡湯優惠，旅展住宿券最低39折起。

另外，展區同步展出「SCE台中國際精品咖啡展暨茶飲品展」匯集超過80家精品咖啡品牌，歡迎民眾自備杯具到場品飲，同期展出「台中國際品酒生活節 × HomEX台中數位家電空調大展」，並同步集結近20家茶葉與茶道具品牌展出。