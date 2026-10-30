彰化南郭國小活動中心改建預定明年6月完工 地下108車位開放使用

使用達50年的彰化南郭國小活動中心，經耐震評估有結構安全疑慮，縣府因此拆除重建，並投入3億231萬餘元辦理改建，今天舉行上梁儀式 ，預定明年6月完工，新建活動中心地下停車場，並規劃82格汽車停車位、26格機車停車位，開放民眾使用，改周邊停車問題。

彰化縣長王惠美主持上梁儀式時表示，南郭國小活動中心改建工程，縣府投入1億3929萬餘元，且考量附近居民有停車需求，結合興建地下停車場，在立委協助積極向中央爭取補助下，地下停車場獲交通部公路局補助7千萬元，縣府另投入9302萬2000餘元，整體工程總經費達3億231萬餘元。

王惠美說，新活動中心以「南郭森丘—八卦山下的綠野循環森體劇場」為設計主題，融入八卦山生態與自然意象，未來提供師生體育活動、藝文展演及教學研習等多元使用。

活動中心地下停車場規劃82格汽車停車位，包括婦幼、無障礙及電動車充電車位，另設26格機車位，包含無障礙及電動機車車位，完工後開放民眾使用，盼紓解周邊停車壓力，也提升家長接送便利性。

縣議員莊陞漢表示，感謝縣府接納校長及家長建議，在活動中心重建工程中一併興建地下停車場，也感謝立委黃秀芳向中央爭取補助及議會支持預算，讓校園建設兼顧地方需求。

南郭國小校長王春堎表示，感謝縣府及中央投入經費改善校園設施，學校也將善盡管理責任，延續對教育的重視。

彰化縣政府今天舉行南郭國小「活動中心拆除重建暨地下停車場興建工程」上梁典禮，預定明年6月完工。示意圖／縣府提供

彰化縣政府今天舉行南郭國小「活動中心拆除重建暨地下停車場興建工程」上梁典禮，預定明年6月完工。示意圖／縣府提供

彰化縣政府今天舉行南郭國小「活動中心拆除重建暨地下停車場興建工程」上梁典禮，預定明年6月完工。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天舉行南郭國小「活動中心拆除重建暨地下停車場興建工程」上梁典禮，預定明年6月完工。記者劉明岩／攝影