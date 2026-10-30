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台中花毯節明開幕今開箱！盧秀燕打開三麗鷗明星的「甜點王國」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供
「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供

迎接15周年的「2026台中國際花毯節」，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕開箱，一睹「甜點王國」的夢幻風貌。盧秀燕表示，今年花毯節首度攜手日本三麗鷗，集結七大超人氣明星打造專屬花區，一舉締造花毯節「最好看、展區最大、主題最高」三大歷史紀錄。

盧秀燕表示，今年是她任內最後一次舉辦花毯節，為展現對市政盡心盡力的承諾，市府團隊傾全力打造「歷屆之最」，集結Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等七大超人氣明星齊聚，在2公頃的展區中種植高達11萬株花卉，感謝農業專家克服強颱等氣候挑戰，精準掌握花期讓花朵完美綻放。

盧秀燕表示，其中矗立於園區中央、高達19公尺的「蜜糖奇遇」主花毯，由花朵與糖果層層堆疊成壯觀的甜點城堡，完美揉合花卉藝術與台中百年糕餅文化，邀請全國民眾把握秋高氣爽的好天氣，到台中感受最甜蜜浪漫的花卉饗宴。

新社素有「台灣普羅旺斯」美譽，觀旅局特別設置觀景台，讓遊客能登高將壯麗花海盡收眼底，現場結合農特產品展售會，行銷山城特色。為體貼旅客，市府規劃5條免費公車接駁路線，無縫串聯高鐵、台鐵與捷運，此次展期共23天，邀請全國民眾前來順遊東勢區客家文化、和平區原民風情與石岡區水文化，只要在11月30日前留宿台中，更有機會抽中「52週免費住宿券」大獎。

市府觀旅局表示，Hello Kitty主題區「莓好時光」打造直徑20公尺的超大型花毯，選用約1.5萬株精緻草花，突破以往尺度；今年也打造大型互動裝置「巧克奇境」，讓旅人從不同角度探索，漢頓與小百合坐在巨大的巧克力上，觀景平台可以上帝視角遠眺山景、俯瞰花毯；室內則規劃鏡面花毯空間，以真實花卉、光影與鏡像交織出延伸視覺，帶來不同於戶外的體驗；深受民眾喜愛的酷洛米、彼安諾及大耳狗等明星也都會可愛亮相。

觀旅局指出，除了花藝與場景設計，今年花毯節也持續推動永續共創，邀請東勢及新社的長青機構與幼兒園共同創作。長輩們以花卉製作可以垂掛的花朵甜筒，並運用平時收集的回收寶特瓶作為固定方式。

觀旅局表示，今年持續規劃5條免費接駁路線，平日提供豐原線、太原線及松竹線，假日再加開東勢線及會場環線，串聯高鐵、台鐵、捷運及周邊停車場，呼籲民眾多加利用大眾運輸及免費接駁車輕鬆賞花。

更多交通訊息可至市府交通局「2026台中國際花毯節即時交通網」(https://reurl.cc/lnb7D6)查詢)，活動資訊可至「台中國際花毯節官網」(https://www.flowercarpet.tw/)、「台中觀光旅遊網」活動網頁（https://reurl.cc/vG4EdL）查詢，或下載「大玩台中」APP，探索台中豐富旅遊景點及特色遊程(iOS：https://shorturl.at/9axbD；Android：https://shorturl.at/0uKP2)，並持續關注「大玩台中」臉書粉絲團。

「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供
「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供

「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供
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「2026台中國際花毯節」明天開幕，台中市政府今天在新社舉辦開箱活動，由市長盧秀燕帶領開箱。圖／台中市府提供
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盧秀燕 台中 甜點

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