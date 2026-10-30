把錢變大！盧秀燕宣布物調券今起發35萬份 付100給200元券

台中市長盧秀燕今天出席2026台中國際花毯節開箱記者會，被問到台中市是否開始發放物調券？盧秀燕說年底快到重磅登場，台中國際花毯節明天開始一連23天，現在也搭配拚經濟活動。第二波全台灣民眾、全台中人最喜歡的物調券今天起有35萬份要發放，付100元拿200元的券，限時限地消費，把錢變大，民眾就可以double消費。

盧秀燕表示，台中物調券4年前創辦以來，已成為全台灣、全台中最受歡迎的拚經濟活動。民眾非常的高興，同時所有的微型經濟，攤商、市場好朋友都高興得不得了、愛得不得了。像最近在選舉，也有很多的民意代表出動，搭配活動服務。

她說這35萬份的物調券從今天開始一連三天，在107個點，包括夜市的點、市場的點、商圈的點來發放，用100元換200元。這些107個點還有發放的時間，請大家上網看。