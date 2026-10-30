彰化八卦山棒球場斥資3.3億升級 拚2028年打造全國標準球場

啟用逾40年的彰化八卦山棒球場，培育不少棒球好手，彰化縣政府為提升場地規格，自籌經費3億3880萬元，分兩階段擴建球場及興建賽務空間，打造符合全國賽事規格的標準棒球場，預計2028年10月完工，為彰化棒球發展注入新動能。

彰化縣立八卦山棒球場因場地不符比賽規格，無法舉辦全國性的賽事，長期令彰化棒壇引以為憾，彰化縣政府自籌1億5276萬元辦理的賽務空間興建工程，已在今年4月動工，縣府再自籌1億8604萬元辦理場地擴建，提升八卦山棒球場規格。

縣長王惠美今天主持「八卦山標準棒球場擴建工程」動土典禮時表示，八卦山棒球場自1985年啟用以來，已陪伴地方超過40年，是彰化棒球培訓與競賽的重要基地，也培育出旅美球員沙子宸、張弘稜，以及中職好手陳冠偉、江國豪等人才。

王惠美指出，縣府全額自籌1億8604萬元推動球場擴建工程，規劃中外野距離122公尺、左右外野距離99.5公尺，並新建階梯看台、球員休息區、辦公會議室、醫療室、器材維修室、牛棚練習區及夜間照明等設施，提升日常訓練及正式賽事所需機能。

至於已先行動工的賽務空間，整合賽務辦公、球員休息、訓練及運動防護等功能，導入運動科學與防護理念，提供選手從訓練、比賽到恢復的完整支持。兩項工程合計投入3億3880萬元，球場擴建工程預計2028年10月底完工，賽務空間則預計同年6月底完成。

王惠美表示，孩子努力追夢，縣府就要做好後盾，透過球場及後勤設施同步升級，改善選手訓練與競賽環境，讓彰化具備承辦全國賽事的能力，也為棒球人才培育奠定更穩固基礎。

彰化藝術高中校長林吟馨表示，彰藝中棒球隊的孩子每天都在八卦山棒球場揮汗練習，優質球場是支持孩子夢想的重要後盾，期待工程完工後，提供學生更安全、完善的訓練環境。

教育處表示，縣府持續推動基層棒球發展，2024年至2026年與中央共同投入1185萬元，協助培英國小、忠孝國小、大同國小、東山國小及線西國中改善棒球場地，並透過賽事及多元推廣活動，強化三級棒球銜接，讓棒球扎根校園，培育更多優秀人才。

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，無法舉辦正規的棒球比賽，縣府計畫斥資3.39億元辦理升級改造，興建符合國際規格的標準棒球場。示意圖／縣府提供

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，無法舉辦正規的棒球比賽，縣府計畫斥資3.39億元辦理升級改造，興建符合國際規格的標準棒球場。示意圖／縣府提供

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，無法舉辦正規的棒球比賽，縣府計畫斥資3.39億元辦理升級改造，興建符合國際規格的標準棒球場。示意圖／縣府提供

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，無法舉辦正規的棒球比賽，縣府今天舉辦球場擴建工程動土儀式，預定2028年10月完工，成為符合國際規格的標準棒球場。記者劉明岩／攝影