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颱風過後…中部4縣市血庫告急！這2血型剩不到3天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾捐血畫面。聯合報系資料照
民眾捐血畫面。聯合報系資料照

颱風過後血液庫存再度陷入嚴峻考驗！台中捐血中心今（29）日指出，受到薔琵颱風影響，原本稍有回穩的血庫再度告急，目前中彰投雲地區血液總庫存量僅剩約3.4 天，其中 A 型與 O 型血更已落入嚴重缺血的危急紅燈，急需社會大眾伸出援手挽袖捐血。

台中捐血中心統計，至昨天下午1時，中部血液總庫存僅剩3.4天，其中A型僅剩2.1天、O型僅剩2.6天，處於急缺狀態；B型為5.9天，AB型6.5天，也都偏低，整體庫存嚴重不足，亟需民眾捐血支援。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市各醫療院所使用，每天約需1800袋，中部血液庫存仍有約4860袋的缺口。每逢周一、三、五都是醫院大量備血的日子，隨著周五大量出庫，以及周末到來，血液調度壓力升高，急需民眾共同響應捐血，及時補充庫存。

台中捐血中心指出，病人的輸血需求不會因天候或假日而停止，每一袋捐出的熱血，都是支持臨床治療的重要力量。誠摯邀請符合資格的民眾，把握時間就近捐血，也歡迎家長陪同年滿16歲、符合捐血資格的青少年一起挽袖救人；企業、機關及社團亦可號召夥伴共同參與，將愛心化為實際行動，協助穩定醫療用血供應。

台中捐血中心說明，目前台中、彰化、南投及雲林地區共設有 14處固定捐血定點，並安排捐血車巡迴服務，民眾可查詢開放時間及活動地點，就近前往。提醒民眾，捐血前請保持充足睡眠、避免空腹，並攜帶具照片及身分證字號的身分證明文件，實際捐血資格由現場專業人員評估。更多捐血資訊請至台中捐血中心官網查詢，洽服務專線04-24612345，歡迎加入「愛捐血」官方帳號查詢。

血型 颱風 薔琵颱風 台中 庫存 捐血

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