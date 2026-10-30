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921震壞、住不下 埔里地政員工宿舍重建…還多20托育名額

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣府斥資6766萬元改建埔里地政事務所老舊宿舍，一樓規畫托嬰中心，二至四樓設置17間員工宿舍。圖／南投縣政府提供
南投縣府斥資6766萬元改建埔里地政事務所老舊宿舍，一樓規畫托嬰中心，二至四樓設置17間員工宿舍。圖／南投縣政府提供

南投縣府活化埔里地政事務所老舊宿舍，規畫斥資6766萬元改建，一樓設置托嬰中心，可收托16至20名幼兒，二至四樓規畫17間員工宿舍，兼顧地方托育需求與地政人員住宿問題，預計民國117年6月完工。

埔里地政事務所原有宿舍興建於民國62年，採加強磚造結構，歷經921地震後屋況受損，加上建物老舊、環境簡陋，已不堪使用，整修效益有限。縣府決定重新規畫改建，將原本的公有宿舍空間轉型為兼具公共托育與員工住宿功能的建築。

縣長許淑華表示，埔里地政事務所服務範圍涵蓋埔里、仁愛、魚池及國姓4個鄉鎮，轄區廣大、業務繁重，第一線同仁即使面臨人力不足，仍堅守崗位提供優質服務，並獲中央服務獎及金檔獎肯定。

縣府推動宿舍改建，除了提升公有土地使用效益，也希望回應地方托育需求，減輕年輕家庭育兒負擔，同時改善地政人員住宿環境，留住專業人才。

埔里地政事務所指出，第一線人員除了辦理地政案件審查、民眾諮詢，也經常需要前往各地執行測量及會勘等工作，業務負擔沉重，加上異地任職的生活壓力，長期面臨人員流動頻繁問題。穩定人力及專業經驗累積，是維持地政服務品質的重要基礎，盼透過新建員工宿舍，減輕居住負擔、提高留任意願，讓人員安心投入工作。

南投縣政府昨天動土，許淑華與縣議員吳國昌、林芳伃、陳宜君、蘇昱誠、埔里鎮長廖志城及地方里長等人共同祈福動土。埔里地政事務所表示，後續將督促施工團隊落實工程安全、品質及進度管理，並加強周邊交通、噪音及環境維護，降低施工對鄰近居民的影響，盼工程如期如質完工。

南投縣長許淑華與地方民意代表、埔里鎮長廖志城等人共同進行祈福及動土儀式，盼工程順利完工，活化公有空間。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華與地方民意代表、埔里鎮長廖志城等人共同進行祈福及動土儀式，盼工程順利完工，活化公有空間。圖／南投縣政府提供

埔里地政事務所宿舍改建，完工後可收托16至20名幼兒，並提供地政人員住宿空間。圖／南投縣政府提供
埔里地政事務所宿舍改建，完工後可收托16至20名幼兒，並提供地政人員住宿空間。圖／南投縣政府提供

埔里 宿舍 托育 南投縣 名額 地震

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