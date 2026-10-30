從柴油公車到全面電動化 日月潭花12年翻轉低碳交通

極端氣候衝擊日月潭觀光與居民生活，水位曾降至海拔742公尺預警封閉碼頭線，加上環潭車流帶來的碳排放，促使日月潭國家風景區管理處重新思考觀光治理模式。歷經12年前電動巴士試辦受挫，如今環潭公車已於今年4月全面電動化，搭配循環容器租借服務，逐步打造低碳旅遊環境。

日管處指出，日月潭近年面臨極端降雨與乾旱等氣候挑戰，不僅影響湖區水位，也牽動地方觀光發展及居民日常。為提升環境韌性，除持續辦理邊坡穩定及步道排水改善工程，也將治理重心從傳統景點管理，擴大至低碳交通、減廢及地方夥伴合作。

其中，環潭公車全面電動化是重要轉型成果。南投客運早在12年前就曾試辦電動巴士，但當時受限於電動車技術尚未成熟等因素，試辦結束後又恢復柴油公車。隨著技術進步，加上業者希望改善日月潭交通環境，重新投入電動運輸，終於在今年4月實現環潭公車全面電動化，降低車輛廢氣排放。

除了交通減碳，日管處也推動具有「甲租乙還」特色的循環容器租借服務，透過統一物流、清洗及數位後台，讓旅客可以在不同合作店家租借、歸還循環容器，店家不必額外負擔清洗人力及設備成本，就能參與減廢行動。

日管處表示，循環容器合作店家已從19家增加至26家，循環杯借用量成長103%，顯示減廢行動逐漸從政策宣導轉化為旅客可以實際參與的生活選擇，也降低微型業者投入環保行動的門檻。

日管處今年以「相信改變，從心開始」為主題，再度入選由綠色目的地基金會（Green Destinations Foundation）主辦的「全球百大目的地永續故事競賽」，獲選人文與社區類別。

日管處強調，永續觀光不是單一機關的責任，未來將持續深化與客運業者、在地店家及地方夥伴合作，從低碳運輸、循環減廢到環境安全改善，讓氣候韌性融入日月潭日常，兼顧觀光發展、居民生活與環境保護。

日月潭推動循環容器租借服務，採甲租乙還模式，讓遊客旅途中也能實踐減塑行動。圖／日管處提供