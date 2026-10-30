快訊

涉詐慈濟10.6億佣金 律師稱詐欺可能無罪「慈濟都不覺得自己被詐騙」

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

從柴油公車到全面電動化 日月潭花12年翻轉低碳交通

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭透過環潭公車電動化及循環容器租借服務，結合公私協力打造低碳永續觀光環境。圖／日管處提供
日月潭透過環潭公車電動化及循環容器租借服務，結合公私協力打造低碳永續觀光環境。圖／日管處提供

極端氣候衝擊日月潭觀光與居民生活，水位曾降至海拔742公尺預警封閉碼頭線，加上環潭車流帶來的碳排放，促使日月潭國家風景區管理處重新思考觀光治理模式。歷經12年前電動巴士試辦受挫，如今環潭公車已於今年4月全面電動化，搭配循環容器租借服務，逐步打造低碳旅遊環境。

日管處指出，日月潭近年面臨極端降雨與乾旱等氣候挑戰，不僅影響湖區水位，也牽動地方觀光發展及居民日常。為提升環境韌性，除持續辦理邊坡穩定及步道排水改善工程，也將治理重心從傳統景點管理，擴大至低碳交通、減廢及地方夥伴合作。

其中，環潭公車全面電動化是重要轉型成果。南投客運早在12年前就曾試辦電動巴士，但當時受限於電動車技術尚未成熟等因素，試辦結束後又恢復柴油公車。隨著技術進步，加上業者希望改善日月潭交通環境，重新投入電動運輸，終於在今年4月實現環潭公車全面電動化，降低車輛廢氣排放。

除了交通減碳，日管處也推動具有「甲租乙還」特色的循環容器租借服務，透過統一物流、清洗及數位後台，讓旅客可以在不同合作店家租借、歸還循環容器，店家不必額外負擔清洗人力及設備成本，就能參與減廢行動。

日管處表示，循環容器合作店家已從19家增加至26家，循環杯借用量成長103%，顯示減廢行動逐漸從政策宣導轉化為旅客可以實際參與的生活選擇，也降低微型業者投入環保行動的門檻。

日管處今年以「相信改變，從心開始」為主題，再度入選由綠色目的地基金會（Green Destinations Foundation）主辦的「全球百大目的地永續故事競賽」，獲選人文與社區類別。

日管處強調，永續觀光不是單一機關的責任，未來將持續深化與客運業者、在地店家及地方夥伴合作，從低碳運輸、循環減廢到環境安全改善，讓氣候韌性融入日月潭日常，兼顧觀光發展、居民生活與環境保護。

日月潭推動循環容器租借服務，採甲租乙還模式，讓遊客旅途中也能實踐減塑行動。圖／日管處提供
日月潭推動循環容器租借服務，採甲租乙還模式，讓遊客旅途中也能實踐減塑行動。圖／日管處提供

日月潭環潭公車12年前電動巴士受挫，今年成功全面電動化，邁向低碳交通。圖／日管處提供
日月潭環潭公車12年前電動巴士受挫，今年成功全面電動化，邁向低碳交通。圖／日管處提供

日月潭 低碳 柴油 公車 電動

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彭啓明投書以媒 籲支持台灣參與全球氣候治理

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

信邦秀2025永續成績單 涵蓋高管薪酬連結永續績效等四大面向

綠能又跳票 能源帳該重算

相關新聞

把錢變大！盧秀燕宣布物調券今起發35萬份 付100給200元券

台中市長盧秀燕今天出席2026台中國際花毯節開箱記者會，被問到台中市是否開始發放物調券？盧秀燕說年底快到重磅登場，台中國際花毯節明天開始一連23天，現在也搭配拚經濟活動。第二波全台灣民眾、全台中人最喜歡的物調券今天起有35萬份要發放，付100元拿200元的券，限時限地消費，把錢變大，民眾就可以double消費。

彰化八卦山棒球場斥資3.3億升級 拚2028年打造全國標準球場

啟用逾40年的彰化八卦山棒球場，培育不少棒球好手，彰化縣政府為提升場地規格，自籌經費3億3880萬元，分兩階段擴建球場及興建賽務空間，打造符合全國賽事規格的標準棒球場，預計2028年10月完工，為彰化棒球發展注入新動能。

颱風過後…中部4縣市血庫告急！這2血型剩不到3天

颱風過後血液庫存再度陷入嚴峻考驗！台中捐血中心今（29）日指出，受到薔琵颱風影響，原本稍有回穩的血庫再度告急，目前中彰投雲地區血液總庫存量僅剩約3.4 天，其中 A 型與 O 型血更已落入嚴重缺血的危急紅燈，急需社會大眾伸出援手挽袖捐血。

921震壞、住不下 埔里地政員工宿舍重建…還多20托育名額

南投縣府活化埔里地政事務所老舊宿舍，規畫斥資6766萬元改建，一樓設置托嬰中心，可收托16至20名幼兒，二至四樓規畫17間員工宿舍，兼顧地方托育需求與地政人員住宿問題，預計民國117年6月完工。

從柴油公車到全面電動化 日月潭花12年翻轉低碳交通

極端氣候衝擊日月潭觀光與居民生活，水位曾降至海拔742公尺預警封閉碼頭線，加上環潭車流帶來的碳排放，促使日月潭國家風景區管理處重新思考觀光治理模式。歷經12年前電動巴士試辦受挫，如今環潭公車已於今年4月全面電動化，搭配循環容器租借服務，逐步打造低碳旅遊環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。