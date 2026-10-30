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謝典霖案 彰檢再搜索議會

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／連線報導
彰化縣調查站人員進入縣議會科室辦公室搜索。記者林敬家／攝影
彰化縣調查站人員進入縣議會科室辦公室搜索。記者林敬家／攝影

彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆涉期約賄選遭羈押，彰化地檢署前天開偵查庭，昨指揮彰化調查站再赴議會搜索多個科室，並帶走秘書長等十一人偵訊，檢方也傳喚非議會人員共十人，包含溪湖鎮長參選人陳貞妃競選團隊人員，直到昨晚間仍偵訊中。彰檢未說明搜索原因與偵辦進度。

謝典霖六月在議會宴請陳貞妃等溪湖地方人士，並送蛋黃酥禮盒，檢方七月、九月搜索彰化縣議會、謝典霖住處等地，謝典霖父子遭羈押，謝母、前立委鄭汝芬以百萬元交保。謝典霖羈押期十一月十八日屆滿，距離投票僅剩十天，檢方若申請延押獲准，謝典霖不僅無法投票，即使當選議員，恐無法赴議會宣誓就職，也無緣角逐正副議長。

彰化調查站人員昨上午八時進入議會搜索，議會幹部、職員等多人從住家或議會被帶回偵訊，陳貞妃團隊也遭傳喚。

地方人士指出，謝典霖涉期約賄選、巧立名目動支縣議會經費，但在縣議會舉辦餐會被檢舉後，彰化調查站七月二度到縣議會搜索，縣議會都繳交相關資料，包括謝典霖支付餐會和伴手禮等費用；據傳謝典霖在偵查庭的發言，可能是檢方再度發動搜索與偵辦的關鍵。

謝典霖 陳貞妃 溪湖鎮

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