全數回收 選舉布條未署名 蕭景田認疏失

彰化縣街頭近日出現質疑民進黨縣長候選人陳素月不支持長者免健保費的布條，陳素月競總指控布條未署名、內容扭曲事實，已向選委會檢舉並報警。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田坦承，布條由他委託製作，因廠商疏失尚未署名就流出，將全數回收。

陳素月競總律師團發言人王翼升表示，十月二十七日接獲民眾通報，社頭鄉街頭陸續出現相關布條。陳素月多次公開表態支持長者健保免費，布條卻指稱她反對，恐誤導選民。依公職人員選舉罷免法第五十二條，競選宣傳品應依法署名，相關布條未具名，且內容涉及不實指述，可能違反選罷法，甚至涉及刑法加重誹謗罪。律師團已向彰化縣選舉委員會提出檢舉，並向檢警遞狀，要求依法查處及移除違規文宣。

蕭景田昨在記者會表示，布條由他委託製作，預計九千條，以個人名義懸掛，目的是讓民眾了解陳素月在六十五歲以上長者免健保費修法表決時未參與立院投票，至於是否說一套做一套，交由選民檢視。他說，布條製作完成後才發現未印上自己的名字，補印前已流出並被懸掛，將全數回收。他強調，署名疏漏會配合調整，但長者福利政策及立委表決紀錄都應接受公開檢視。

國民黨團隊律師邱垂勳則表示，布條評論所依據的出席及投票情形，均可查閱立法院公開紀錄，將相關表現解讀為「不支持」，屬於公共政策評論，不應直接認定為造謠或抹黑。

陳素月、國民黨魏平政及無黨邱建富都提出六十五歲以上長者免健保費政見。立法院日前三讀通過老人福利法修法，符合條件的長者，中央全額補健保費。陳素月遭質疑未出席表決，陳回應，她反對的是違憲、違法及違反民主程序的作法，若當選縣長，將在地方財源可負擔的前提下落實免健保政見。

國民黨魏平政、無黨籍邱建富都支持六十五歲以上免健保費；魏批評陳，即使認為法案程序不合理，也應到場投下反對票，而非缺席。立委連投票都不出席，就是辜負選民託付；若未來擔任縣長，遇到重大議題是否也會選擇請假、棄權，讓人找不到？

邱建富表示，他唾棄選舉文宣不署名及造謠抹黑的作法，但陳素月主張長者健保免費，卻未參與立法院表決，也讓人質疑是否口是心非？或當黨意與人民利益衝突時，究竟會如何選擇。