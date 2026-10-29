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彰化大村鄉斥資2億元建造新地標 打造政治文化中心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所舉行鄉立圖書館暨多功能辦公大樓動土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所舉行鄉立圖書館暨多功能辦公大樓動土典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉公所自籌約2億元，新建鄉立圖書館暨多功能辦公大樓，今舉行動土典禮，預計2028年完工後，不但是大村鄉的新地標，也是政治文化中心。

大村鄉立圖書館暨多功能辦公大樓用地位在鄉公所旁，土地雖編定機關用地卻因多人持分共有，始終沒徵收，3年多前鄉公所以近億元完成協議價購，規畫興建4層樓文教藝文場館，今舉行動土典禮時縣長王惠美趕到，稱讚大村鄉是全縣唯一有駐鄉藝術家團隊，新建鄉立圖書館啟用後的藝文展演將精彩可期。

鄉長賴志銘說，新建鄉立圖書館暨多功能辦公大樓總經費2億450萬元，縣政府補助1千萬元，將興建樓地板面積合計約855.71坪的多功能建築，一樓作為兒童閱覽室、圖書閱覽區、團體藝文活動場地，二樓為少年圖書說覽室、藏書室、展覽區、會議室及創作教學空間，三、四樓為專業演藝展演場，可舉辦大型藝文展演、講座、活動等。

縣政府本（10）月7日在大村鄉立圖書館旁舉行「彰化縣大村鄉綜合行政大樓新建工程」動土典禮，整合大村消防分隊、衛生所、失智社區服務據點、公設民營托嬰中心及育兒親子館在同一幢大樓，消防分隊現址未來規畫大村派出所與戶政事務所合署辦公場所。

大村鄉立圖書館新館完工後，原館舍改為老人文康中心。最快一年半後，大村鄉公家機關各就各位，將形成政治文化、消防衛福的兩大中心，方便民眾使用和洽公。

彰化縣大村鄉立圖書館暨多功能辦公大樓動土典禮熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉立圖書館暨多功能辦公大樓動土典禮熱鬧。記者簡慧珍／攝影

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