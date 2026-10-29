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鄉公所又無償提供土地 消防局物流中心留在埔心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣縣政府舉行「埔心物流中心辦公廳舍新建工程」動土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣縣政府舉行「埔心物流中心辦公廳舍新建工程」動土典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣消防局物流中心要搬家，縣政府今舉行「埔心物流中心辦公廳舍新建工程」動土典禮，無論目前或新建的消防物流中心，土地都由埔心鄉公所無償提供，縣政府和消防局滿心感謝鄉公所支持消防工作。

縣長王惠美、埔心鄉長張佩瑩、埔心鄉民代表會主席黃坤鼎，及縣議員、鄉民代表、村長及地方人士60多人與會；王惠美說，縣政府自籌經費4434萬3千元，規劃興建地上兩層、總樓地板面積合計約216坪的現代化消防物流中心，預計2028年完工啟用。

張佩瑩表示，埔心鄉市區往西可上國道1號，往東接台76快速道路，交通便利，消防局物流中心原本要搬到大村鄉，經評估交通等問題，最後仍留在埔心鄉，她相信以埔心位在彰化縣心臟區的交通路網發達，繁華發展指日可待。

彰化縣消防局現有5個救災救護大隊及32個消防分隊，消防裝備、救護耗材及各類應勤物資放在埔心消防分隊舊辦公廳舍，鄉公所索回將改作社區長者活動中心，縣政府和消防局原本頭痛物流中心搬往何處，鄉公所願提供埔心消防分隊新辦公廳舍後面的鄉有地，問題迎刃而解。

消防局指出，物流中心1樓設置洽公區、性別友善廁所、事務室、救護耗材室及搶救器材室等，2樓則規畫消防個人裝備儲藏空間與檔案庫房，完工後將導入系統化領用管理機制，透過物資分區分類儲放、定期盤點及領用紀錄管理，強化庫存掌握與調度效率，減少物資搜尋及領用時間，並提升倉儲空間使用效益。

彰化 物流 土地

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