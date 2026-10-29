彰化竹塘鄉發放每人慰助金3000元 開放公所補領

彰化竹塘鄉公所發放每名鄉民慰助金3000元，鄉公所指出，先在各村輪流發放，未領取的民眾今天起至12月15日，可選在鄉公所辦公日前往公所領取。

彰化縣竹塘鄉公所因應整體經濟情勢變化，提案發放每名鄉民新台幣3000元慰助金，竹塘鄉民代表會通過後，鄉公所立即展開發放作業，竹塘鄉長蔡碩任日前接受中央社記者訪問時說明，公研議發放竹塘鄉每人3000元慰助金，約1萬3890人受惠，總經費4167萬元，為公所自籌款，鄉代會同意墊付後擬於民國116年總預算轉正。

根據鄉公所發出的公告，慰助金發放時間為10月5日起至12月15日，發放作業分為二階段，第一階段從10月5日至23日，依序在鄉內各村發放，第一階段沒領取的民眾，今天開始可前往鄉公所領取慰助金。

鄉公所指出，可領取的時間為鄉公所辦公日，另每週三停止受理，民眾要幫未成年子女領取慰助金，除了要攜帶委託書外，還要攜帶法定代理人之國民身分證、印章，以及未成年人之身分證明文件像是國民身分證、健保卡等。

鄉公所提醒，外籍配偶需取得本國國籍的國民身分證，並於今年6月30日前設籍本鄉且在8月18日造冊日仍持續在籍者，才可領取慰助金，寄居在竹塘鄉的民眾，只要於今年6月30日前設籍於本鄉且造冊日仍持續在籍者，即可領取慰助金。