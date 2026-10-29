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南投埔里地政所宿舍改建 增托嬰中心盼助留才
埔里地政事務所宿舍改建暨托嬰中心新建工程今天動土，設有17間員工宿舍，也規劃托嬰中心，最多收托20名嬰兒，盼透過員工宿舍提升人才留任意願，及回應地方家庭托嬰需求。
活化埔里地政事務所老舊宿舍空間，兼顧地政人員住宿及在地托育需求，南投縣政府辦理埔里地政事務所宿舍改建暨托嬰中心新建工程，工程總經費新台幣6766萬元，1樓規劃托嬰中心可收托16至20名嬰兒，2樓至4樓配置17間員工宿舍，預計民國117年6月完工。
南投縣長許淑華出席動土典禮表示，埔里地政事務所原有宿舍於62年興建，為加強磚造建築，由於建物老舊、環境簡陋已不堪使用，整修效益有限，因此縣府決定重新規劃員工宿舍結合托嬰中心，不僅提高公有土地使用效益，也回應家庭托育需求，減輕育兒負擔。
埔里鎮長廖志城說，埔里地政事務所服務範圍廣闊又多屬山區，業務量大，新建員工宿舍以利照顧外縣市人才留在埔里安心任職。
埔里地政事務所表示，穩定人力與專業經驗累積是維持地政服務品質重要基礎，盼員工宿舍減輕人員居住負擔，提升留任意願。
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