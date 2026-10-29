彰化田中鎮10月3重大建設開步走 民代感謝王惠美厚愛

彰化縣政府今舉行縣田中警分局內安派出所辦公廳舍重建動土典禮，縣長王惠美稱讚彰化縣警察局帶領全體員警，今年榮獲內政部警政署「打詐、掃黑、肅槍」三項冠軍，員警辛苦大家看得見，內安派出所辦公廳舍預計2028年完工，可提供辦公與洽公的舒適空間。

縣政府在內安派出所旁空地舉行動土典禮，警察局副局長薛錦孟、縣議員、田中鎮長蕭淑芬、鎮民代表、里長和縣政顧問50多人出席。王惠美表示，內安派出所辦公廳舍建齡45年，警政業務和民眾需求日益增加，警力逐漸增至20人，辦公廳舍空間不足，縣政府在縣議會支持下，編列4915萬元新建兩層樓、室內面積合計205坪的現代化辦公廳舍，將改善員警辦公環境、提升執勤效能與為民服務品質。

田中區4名縣議員尋求連任，今全員到齊，由民進黨縣議員許書維代表致詞，國民黨縣議員鄭俊雄補充說，縣政府本（10）月2日舉行田中鎮綜合式長照服務大樓新建工程動工典禮，28日啟用田中鎮公設民營托嬰中心暨育兒親子館及社區活動中心，今啟動內安派出所新建工程，都要感謝縣長王惠美和縣政府照顧田中鎮。

縣政府2019年起陸續編列合計11億元預算，規畫興建16處警察辦公廳舍，目前已完成4處，5處加緊興建中，還有7處進入規劃設計階段，可望逐步改善基層員警的辦公及備勤環境。