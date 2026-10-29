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彰化警察後勤有功 廳舍工程老手、槍彈管理資深人員獲全國楷模
警察執勤安全不只靠第一線衝鋒陷陣，背後的裝備管理與勤務環境同樣重要。彰化縣警察局在警政署115年度警用裝備檢查中，拿下團體乙組全國第1名，另有2名資深後勤人員獲選全國警察後勤楷模。
這次裝備檢查涵蓋「裝備檢查業務」、「武器彈藥使用管理」、「警用防彈裝備」及「警用通訊裝備」四大範疇，彰化縣警察局因相關管理與維護工作獲得肯定，今天在警政署署務會報中接受公開頒獎表揚。
除了裝備管理，警察廳舍整建也是後勤工作的重點。彰化縣政府近年也總計編列約11億元預算，規劃興建16處警察辦公廳舍，逐步改善基層員警的辦公及備勤環境，讓第一線員警執行勤務之餘，也有更完善的工作空間。
在全國僅有10個名額的警察後勤楷模甄選中，彰化縣警察局有2人獲選，分別為後勤科巡佐林志忠及技佐黃明珍，從警33年的林志忠，自1993年起負責廳舍整建工程，長年投入警察辦公空間的規劃與建置，曾擔任溪湖分局、警察局本部辦公大樓及多處派出所工程總監工，並主辦完成秀安、田中、頂番、莿桐、萬年派出所及警察故事館等興建案。
另一名獲獎者黃明珍從警35年，自1991年起深耕武器彈藥管理、核銷及調配業務，相關業務考評屢獲殊榮。兩人分別在廳舍工程與武器彈藥管理領域累積多年經驗，成為警察後勤運作的重要支援力量。
彰化縣警察局長陳世煌表示，裝備保養攸關員警執勤安全，後勤人員則是勤務運作的重要後盾。警察局將持續落實裝備維護、精進管理與演練，並配合廳舍改善，提供第一線員警更完善的勤務支援。
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