影／盧秀燕慰勞和平消防分隊 她讀民眾感謝文稱讚消防救人

疫情解封後，民眾到戶外，登山健行蔚為風潮，但也導致台中和平區山域事故搜救案件逐年升高。為維護民眾生命財產安全，台中市長盧秀燕最後一次和平專案，今天下午到台中市消防局和平分隊慰問與視察，強調市府將持續強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄最強的後盾。她也讀著消防隊佈告欄民眾感謝卡片，盧秀燕說登山民眾獲救，寄卡片感謝消防隊員，她也提醒民眾注意登山安全。

和平分隊轄區涵蓋南勢里及天輪里，主要沿著大甲溪沿岸分布。此區地勢險峻，是通往谷關風景區與梨山的重要樞紐，轄內廣闊的山林腹地更常發生複雜的山域事故救援案件，救災挑戰極高。

消防局表示「工欲善其事，必先利其器。」市府近年持續投入經費強化和平地區救災量能，採購各類消防車輛與裝備。除了充實硬體設備外，山區救援最重「通訊」，為改善和平區救災救護無線電通訊品質，於2021年至2022年間完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊的無線電設備數位化更新；2023年更在鞍馬山、福壽山、頭嵙山、谷關等4處制高點完成數位無線電中繼站台建置，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區的救災指揮效能。

針對原住民地區成立「原住民特搜隊」，目前編制33人，旨在發揮原鄉同仁熟悉在地地形與精湛的山域適應能力，於黃金救援時間內精準定位、迅速展開搜救，與消防分隊編織出更緊密的高山安全防護網。

市府也積極爭取中央資源，自2024年起執行內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，至今3年內投入共1004萬元經費，將進一步促使山域救災戰力再升級。

台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞，她唸出佈告欄的民眾感謝文。記者游振昇／攝影