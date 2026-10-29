快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

影／盧秀燕慰勞和平消防分隊 她讀民眾感謝文稱讚消防救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞。記者游振昇／攝影

疫情解封後，民眾到戶外，登山健行蔚為風潮，但也導致台中和平區山域事故搜救案件逐年升高。為維護民眾生命財產安全，台中市長盧秀燕最後一次和平專案，今天下午到台中市消防局和平分隊慰問與視察，強調市府將持續強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄最強的後盾。她也讀著消防隊佈告欄民眾感謝卡片，盧秀燕說登山民眾獲救，寄卡片感謝消防隊員，她也提醒民眾注意登山安全。

和平分隊轄區涵蓋南勢里及天輪里，主要沿著大甲溪沿岸分布。此區地勢險峻，是通往谷關風景區與梨山的重要樞紐，轄內廣闊的山林腹地更常發生複雜的山域事故救援案件，救災挑戰極高。

消防局表示「工欲善其事，必先利其器。」市府近年持續投入經費強化和平地區救災量能，採購各類消防車輛與裝備。除了充實硬體設備外，山區救援最重「通訊」，為改善和平區救災救護無線電通訊品質，於2021年至2022年間完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊的無線電設備數位化更新；2023年更在鞍馬山、福壽山、頭嵙山、谷關等4處制高點完成數位無線電中繼站台建置，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區的救災指揮效能。

針對原住民地區成立「原住民特搜隊」，目前編制33人，旨在發揮原鄉同仁熟悉在地地形與精湛的山域適應能力，於黃金救援時間內精準定位、迅速展開搜救，與消防分隊編織出更緊密的高山安全防護網。

市府也積極爭取中央資源，自2024年起執行內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，至今3年內投入共1004萬元經費，將進一步促使山域救災戰力再升級。

台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞，她唸出佈告欄的民眾感謝文。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞，她唸出佈告欄的民眾感謝文。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞，她唸出佈告欄的民眾感謝文。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天和平專案，下午到和平消防分隊慰勞，她唸出佈告欄的民眾感謝文。記者游振昇／攝影

盧秀燕 和平 救人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民代化身受困傷患！柴壽山叢林搜救實戰演練 繩索擔架救援畫面曝光

龍山寺再贈價值千萬電動油壓破壞器材 2015年迄今已捐新北消防7728萬

深入馬太鞍溪潰壩泥流重災區 屏東特搜5人獲頒行政院三等功績獎章

影／基隆特搜隊挑戰NAP中型隊伍認證 帶2搜救犬到南投精進專業技能

相關新聞

2026新社花海暨台中國際花毯節周六登場 東勢分局呼籲搭接駁車

2026新社花海暨臺中國際花毯節10月31日開幕，今年主題為「甜點王國」，以7位三麗鷗明星為主角，打造七大主題展區。本次活動將於10月31日至11月22日舉行，展期共計23天。新社區道路多屬山路，活動會場停車空間有限，東勢警分局協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務，維持交通順暢。

影／盧秀燕慰勞和平消防分隊 她讀民眾感謝文稱讚消防救人

疫情解封後，民眾到戶外，登山健行蔚為風潮，但也導致台中和平區山域事故搜救案件逐年升高。為維護民眾生命財產安全，台中市長盧秀燕最後一次和平專案，今天下午到台中市消防局和平分隊慰問與視察，強調市府將持續強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄最強的後盾。她也讀著消防隊佈告欄民眾感謝卡片，盧秀燕說登山民眾獲救，寄卡片感謝消防隊員，她也提醒民眾注意登山安全。

南投最美高空秘境要休息了！雙龍七彩吊橋11月起封園19天　原因曝光

南投縣信義鄉知名景點雙龍七彩吊橋將進行設施修繕，南投縣政府宣布，園區自11月2日起至11月20日止休園19天，施工期間暫停對外開放，工程包括更換及調整吊橋抗風支索夾具、橋面板重新上漆，提醒遊客提前安排行程。

盧秀燕最後一次和平專案碧雲宮贈匾：我說到做到

台中市長盧秀燕今天和平專案第二天行程，先到碧雲宮贈匾，她說上次來碧雲宮說會贈匾，說到做到。

大型重機停路邊機車格 中市下月開放

台中市政府宣布十一月一日起，全面開放大型重型機車停放在路邊機車停車格和機慢車停放區，收費方式比照一般機車，也可以購買汽車或機車月票；此次開放僅限路邊車格或停放區，不包含騎樓與人行道。議員表示，樂見中市跟上其他直轄市腳步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。