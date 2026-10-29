南投最美高空秘境要休息了！雙龍七彩吊橋11月起封園19天　原因曝光

南投縣信義鄉知名景點雙龍七彩吊橋將進行設施修繕，南投縣政府宣布，園區自11月2日起至11月20日止休園19天，施工期間暫停對外開放，工程包括更換及調整吊橋抗風支索夾具、橋面板重新上漆，提醒遊客提前安排行程。

雙龍七彩吊橋以繽紛橋面及壯麗峽谷景觀聞名，吊橋橫跨山谷，與周邊群山相互映襯，是南投具代表性的山林觀光景點，吸引不少遊客前往體驗高空漫步的樂趣。

南投縣政府表示，為提供民眾更優質的遊憩體驗並維護吊橋設施安全，將辦理抗風支索夾具更換及調整工程，並重新為吊橋橋面板上漆。考量施工期間的通行安全，園區決定暫停開放，預計11月20日結束休園。

縣府提醒，有意前往雙龍七彩吊橋的民眾，應提前調整旅遊計畫，並留意南投縣風景區管理所官方網站及「樂旅南投」相關公告，掌握最新開放資訊，避免撲空。