快訊

川普救不了選情！共和黨候選人紛紛與他保持距離

舊行動電源回收送150元！期限7天規則曝 再加碼行充舊換新折500元

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

聽新聞
0:00 / 0:00

南投最美高空秘境要休息了！雙龍七彩吊橋11月起封園19天　原因曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
雙龍七彩吊橋以繽紛橋面及壯麗峽谷景觀聞名，將進行抗風支索夾具更換及橋面板重新上漆工程。圖／南投縣政府提供
雙龍七彩吊橋以繽紛橋面及壯麗峽谷景觀聞名，將進行抗風支索夾具更換及橋面板重新上漆工程。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉知名景點雙龍七彩吊橋將進行設施修繕，南投縣政府宣布，園區自11月2日起至11月20日止休園19天，施工期間暫停對外開放，工程包括更換及調整吊橋抗風支索夾具、橋面板重新上漆，提醒遊客提前安排行程。

雙龍七彩吊橋以繽紛橋面及壯麗峽谷景觀聞名，吊橋橫跨山谷，與周邊群山相互映襯，是南投具代表性的山林觀光景點，吸引不少遊客前往體驗高空漫步的樂趣。

南投縣政府表示，為提供民眾更優質的遊憩體驗並維護吊橋設施安全，將辦理抗風支索夾具更換及調整工程，並重新為吊橋橋面板上漆。考量施工期間的通行安全，園區決定暫停開放，預計11月20日結束休園。

縣府提醒，有意前往雙龍七彩吊橋的民眾，應提前調整旅遊計畫，並留意南投縣風景區管理所官方網站及「樂旅南投」相關公告，掌握最新開放資訊，避免撲空。

吊橋 南投 南投縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風海水倒灌！台東海濱公園公廁淤沙停用至11月10日

司馬庫斯告別孤島！獲中央2.6億重建二號橋 楊文科今率隊現地會勘

【記憶抽屜】盧素梅／熱血青春谷關戰鬥營

2026新社花海暨台中國際花毯節周六登場 東勢分局呼籲搭接駁車

相關新聞

2026新社花海暨台中國際花毯節周六登場 東勢分局呼籲搭接駁車

2026新社花海暨臺中國際花毯節10月31日開幕，今年主題為「甜點王國」，以7位三麗鷗明星為主角，打造七大主題展區。本次活動將於10月31日至11月22日舉行，展期共計23天。新社區道路多屬山路，活動會場停車空間有限，東勢警分局協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務，維持交通順暢。

南投最美高空秘境要休息了！雙龍七彩吊橋11月起封園19天　原因曝光

南投縣信義鄉知名景點雙龍七彩吊橋將進行設施修繕，南投縣政府宣布，園區自11月2日起至11月20日止休園19天，施工期間暫停對外開放，工程包括更換及調整吊橋抗風支索夾具、橋面板重新上漆，提醒遊客提前安排行程。

盧秀燕最後一次和平專案碧雲宮贈匾：我說到做到

台中市長盧秀燕今天和平專案第二天行程，先到碧雲宮贈匾，她說上次來碧雲宮說會贈匾，說到做到。

大型重機停路邊機車格 中市下月開放

台中市政府宣布十一月一日起，全面開放大型重型機車停放在路邊機車停車格和機慢車停放區，收費方式比照一般機車，也可以購買汽車或機車月票；此次開放僅限路邊車格或停放區，不包含騎樓與人行道。議員表示，樂見中市跟上其他直轄市腳步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。