盧秀燕最後一次和平專案碧雲宮贈匾：我說到做到

台中市長盧秀燕今天和平專案第二天行程，先到碧雲宮贈匾，她說上次來碧雲宮說會贈匾，說到做到。

台中市政府為期兩天的「和平專案」，盧秀燕率市府團隊深入和平區，實地了解原鄉建設成果及地方需求。今天到佳陽部落重要信仰中心碧雲宮參拜祈福，並致贈「聖德廣被」匾額，向長年守護山城居民的天上聖母表達敬意，也感謝廟方長期投入公益、凝聚地方情感，祈願台中風調雨順、市民平安健康。

市府表示，對大梨山居民而言，碧雲宮不只是信仰中心，更是凝聚部落情感的重要據點，多年來陪伴居民走過生活點滴，也串聯松茂部落天松宮、環山部落環清宮、武陵農場陵后宮及南投翠巒慈巒宮，共同形成大梨山媽祖信仰文化圈，成為山城重要的精神支柱。此次致贈「聖德廣被」匾額，不僅象徵對天上聖母慈悲庇佑的感念，也代表市府對碧雲宮長期奉獻地方的肯定，希望信仰力量持續凝聚人心，守護地方平安。

民政局長吳世瑋指出，面朝德基水庫、背倚中央山脈的碧雲宮，依山傍水、景色壯麗。民國74年，佳陽地區因地處偏遠，居民多以務農維生，地方信眾為祈求風調雨順、五穀豐收，特地前往嘉義縣東石鄉笨港口港口宮，恭請三聖母回佳陽奉祀，尊稱「佳陽天上聖母」。四十餘年來，在地方幹部與信眾共同護持下，香火日益鼎盛，已成為守護大梨山地區的重要信仰中心。多年來，三聖母不僅陪伴居民祈求豐收、平安，也見證地方發展與部落文化的傳承。

民政局說明，除了關心地方信仰，市府也持續以實際建設支持原鄉發展，和平區因地形遼闊、山區交通不易，市府7年多來已投入超過30億元，完成300多項建設工程，逐步提升原鄉生活品質與發展能量，未來將持續盤點地方需求，兼顧交通建設、產業發展、文化保存及觀光推廣，讓建設持續深入山城，也讓原鄉文化與信仰在世代傳承中持續發光。