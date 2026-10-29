2026新社花海暨台中國際花毯節周六登場 東勢分局呼籲搭接駁車

2026新社花海暨臺中國際花毯節10月31日開幕，今年主題為「甜點王國」，以7位三麗鷗明星為主角，打造七大主題展區。本次活動將於10月31日至11月22日舉行，展期共計23天。新社區道路多屬山路，活動會場停車空間有限，東勢警分局協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處，視車流多寡彈性部署警力及義交人員執行交通疏導勤務，維持交通順暢。

主辦單位規劃花海展區的管制措施，行人徒步區：興義街及協興街花海園區。單行管制，興中街：自興中街與東山街起，向南至興中街與協中街口。協興街：自協興街與興中街起，向東南至協興街與苗圃橋（徒步區入口）。興隆街：自興隆街與興義街口（協成國小旁），向西北至興隆街與東山街口。接駁車專用車道：興中街（東山街至華豐街）、華豐街（興中街至協興街）。

東勢分局透過路口監視器即時監看人（車）潮最新狀況，以有效機動調度警民力加強交通疏導，使花海周邊車流順暢。另於特展區配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務，提升為民服務效能，增進警民關係。

活動主辦單位提供接駁車服務，平假日均有豐原線、太原線及松竹線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線；另設置8處外圍停車場（2026年度不開放中興嶺停車場），讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場。自行開車前往的民眾，請停放展區內第一及第二停車場，騎乘機車或大型重型機車的民眾，可停放於九渠溝滯洪池旁。

東勢警分局長蘇玉坪提醒，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行；並呼籲善加利用外圍停車場，停車後再轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。