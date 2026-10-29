大型重機停路邊機車格 中市下月開放

台中市政府宣布十一月一日起，全面開放大型重型機車停放在路邊機車停車格和機慢車停放區，收費方式比照一般機車，也可以購買汽車或機車月票；此次開放僅限路邊車格或停放區，不包含騎樓與人行道。議員表示，樂見中市跟上其他直轄市腳步。

交通局說明，本次開放範圍是路邊畫設的機車停車格與機慢車停放區，不含人行道與騎樓上畫設的車格；大重機停放路邊機車格原則上一格一輛，車身不可超過停車格標線範圍，要是車輛較大無法停在單一車格，應停放到機慢車停放區。

交通局補充，車主應依車輛大小選擇適當的停車空間，要是真的沒辦法停在機車格或機慢車停放區，可以停到汽車格；車主可依自身需要，購買機車或汽車月票，須注意兩種月票不能通用，汽車月票不可以用於機車格，機車月票也不能用於汽車格。

無黨籍議員吳佩芸肯定市府本次全面開放的決策，也強調交通政策須與時俱進，透過合理的制度設計更有效利用公共停車空間。