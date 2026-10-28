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最寵學生！台中這廟10/31豪發610萬獎學金 1415學子受惠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮董事長蕭清杰展示，萬和宮首年發放信眾子女獎學金的清冊。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰展示，萬和宮首年發放信眾子女獎學金的清冊。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮發放信眾子女獎學金邁入第49年。萬和宮宣布，114學年度申請案，經過核定，結果出爐，合計多達1415名學生通過審核，總計發放金額高達610萬7000元，並且在10月31日發放。

萬和宮董事長蕭清杰說明，萬和宮信眾子女獎學金今年邁入第49年，依據獎學金申請辦法，學年平均國中85分，高中83分及大專院校84分以上，以及操行甲或A，始得申請。

獲獎的學生涵蓋全國209校，包括國中364人、高中職240人，及大專院校811人。國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。其中，台大47人、台中明道高中28人，以及大業國中45人，分居大學、高中職及國中首位。

蕭清杰指出，根據廟方珍藏的「中華民國66年上學期獎學金發放清冊」資料顯示，萬和宮信眾子女獎學金，從民國66年（1977年）開始，每年分上下兩學期頒發。66年上學期有203人獲獎，獎學金總數8萬8800元，當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元。

隨著信眾日增及大環境改變，萬和宮信眾子女獎學金得獎人數逐年增加，獎金額度也不斷調高。近幾年來，盡管受到少子化影響，申請與獲獎人數稍減，但107學年度仍有1389人，108學年度1333人，109學年度1471人，110學年度1507人，111學年度1375人，112年度1351人，113學年1334人。

獎學金 台中 學生

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