台積電、美光加碼布局台中 市府：兩大巨頭投資破兆

台中市政府今天表示，台積電、美光兩大半導體巨頭加碼布局台中，美光於中科后里園區的先進封裝測試二廠已啟用；台積電4座1.4奈米先進製程晶圓廠也預計明年陸續完工。

全球AI及高效能運算需求持續攀升，台中市政府發布新聞稿說明，積極協助台積電、美光兩大國際半導體大廠擴大投資布局，帶動台中半導體產業持續成長。

台中市經濟發展局表示，美光在台投資逾1.6兆元，台中為其在台最大生產製造及先進封裝基地，位於中科后里園區的先進封裝測試二廠（AATT2）已於今年10月啟用。台積電則於中科園區加碼投資約1.5兆元，興建4座1.4奈米先進製程晶圓廠，預計明年起陸續完工投產。

經濟發展局長張峯源表示，兩大國際科技企業持續擴大投資，展現對台中產業環境的信心。美光近7年陸續在台中布局A1、A2、A3三座晶圓製造廠，以及AATT1、AATT2兩座先進封裝測試廠，其中今年10月啟用的AATT2，將進一步強化高頻寬記憶體（HBM）封裝測試產能。

張峯源指出，台積電則於中科園區投入約1.5兆元，擴充1.4奈米先進製程產能，預計明年起陸續啟用4座晶圓廠，進一步提升台中在全球AI晶片及高階記憶體供應鏈的重要性。

經發局說明，根據經濟部統計，截至今年10月，「投資台灣三大方案」台中核定廠商達378家，穩居6都第1，總投資金額達4213億元，其中半導體暨光學相關產業投資達1528億元，占比近4成。