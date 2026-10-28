告別清明塞車惡夢！ 台中烏日成功西路拓寬至15米通車時間曝光

台中市烏日區民眾期盼多年的重要交通建設傳出好消息！市議員吳瓊華說，在她積極爭取下，市府斥資逾8億元拓寬成功西路拓寬至15米第一階段工程進展順利，預計明年農曆過年前完工通車，大幅改善當地會車困難與行車安全問題。

台中市建設局長陳大田今天出席工程說明活動，與吳瓊華、三和里里長楊添和、榮泉里里長何聰智、學田里里長孫禾昀共同了解工程進度，並期許工程如期如質完成。

吳瓊華說明，成功西路是烏日地區重要的聯外道路，原為聚落段與非聚落段道路寬度不足、線形不佳的瓶頸路段，會車不易，尤其清明祭祖期間車潮壅塞更為明顯，長期以來地方鄉親殷切期盼改善。

陳大田說明，由台中市政府建設局主辦、新建工程處執行的成功西路拓寬第一階段工程，總經費約8億120萬元，南起成功嶺營區大門西側，北至烏日第九公墓，全長約2.55公里。

陳大田指出，工程包括道路拓寬、橋梁、2.5公尺寬人行道及自行車道，其中聚落段將設置兩側人行道，非聚落段設置單側人行道，並配置連續綠帶與欄杆，以及路下及路外滯洪沉砂池與綠化設施，完工後不僅可紓解學田路車流，也有助縮短烏日與大肚山區通行時間，提升行車安全。

為兼顧生態保育，工程沿線設置5處路下動物通道，並利用橋下空間作為生物廊道，降低道路對野生動物的影響；施工期間也透過紅外線自動相機進行生態監測。此外，工程範圍涉及下馬厝遺址，市府委託考古專業團隊全程監看，落實文化資產保護。

吳瓊華指出，感謝建設局團隊、新建工程處及施工單位克服地形、排水、生態與文化資產等多重挑戰，全力推動工程進度。她將持續督促市府在明年農曆過年前順利完工，讓鄉親早日享有更安全、便利的交通環境。

台中市議員吳瓊華（右）說明，烏日區成功西路拓寬第一階段工程說明活動今登場。圖／吳瓊華提供