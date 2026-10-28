1個月前出席江啟臣文化政策記者會 前台中縣文化局陳志聲驚傳病逝

曾任台中市政府參事、前台中縣文化局長的書法藝術家陳志聲驚傳病逝，享年66歲。陳志聲9月底還出席國民黨台中市長候選人江啟臣的政策說明會力挺，未料一個月後驚傳辭世消息，讓文化界相當不捨。

出生於台中市沙鹿區的陳志聲，從小勤於書藝，雖然成長於困苦環境，卻無法澆熄他對書法的熱愛，以半工半讀完成學業，畢業後從最基層里幹事、圖書館長至省政府秘書，更曾任台中縣文化局長、台中市政府參事等職。

陳志聲高中時受曹緯初先生啟蒙，後經陳炫明、陳維德與杜忠誥等書藝大家指導，兼擅各書體，在書法及文學領域耕耘逾50年，曾獲全國美展、全省美展、台灣省公教人員書法展等首獎，陳志聲也囊括永久免審查作家、教育部文藝創作獎，以及全國各大美展等30多項首獎於一身，並獲全國優秀青年表揚，為國內書法界薪傳一代的書法家。

陳志聲近年雖然身體狀況不佳，但仍致力發揚書法與推廣藝文活動，9月21日還出席江啟臣舉辦的「城市藝文馬拉松、緩步細品台中味」文化政策記者會，未料一個月後驚傳辭世消息，令文化界震驚不捨。