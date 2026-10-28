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新社揪麻豆農會跨界行銷 「香菇乖乖」等新品上市吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新社農會總幹事羅文正（右）賣力推廣推廣菇類加工產品。記者謝進盛／攝影
新社農會總幹事羅文正（右）賣力推廣推廣菇類加工產品。記者謝進盛／攝影

台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品，特邀掌握採購大權的多家農會總幹事超市店長為座上賓，藉由現場試吃累積口碑，拓展多元行銷模式。

這項活動安排在麻豆農會UR生活概念館舉辦「遇見臺中新社 菇香柚香幸福滿框」菇類加工新品發表會，結合兩地農會資源與銷售通路，提升品牌影響力，除新社農會理事長劉建灼、常務監事張金寶、總幹事羅文正及理監事南下參與。包括台南市農會總幹事吳嘉仁等南市多家農會總幹事也與會。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，資料顯示，新社區得天獨厚一年四季都有相關農特產品，更是全國重要香菇產地，香菇栽培量一年約1億108萬包，栽種面積約224公頃，總產量達2527公噸，產量居全台之冠，孕育出香氣濃郁、菇肉厚實、口感Q彈優質香菇，深受消費者肯定，將香菇及杏鮑菇融入日常飲食及休閒零食，開創農產加值新契機。

此次新社區農會攜手麻豆區農會行銷多款菇類加工新品，其中與國民零食品牌聯名推出的「香菇乖乖」，將新社黑早冬菇製成香菇粉，融入經典米乖乖，打造具地方特色的創意零食；另有「香菇素肉條」、「香菇脆片」及「秀珍菇脆片」等休閒輕食，以及結合杏鮑菇與國產豬肉的「杏鮑菇水餃」及「杏鮑菇香腸」，此外「鈕扣乾香菇」已完成產品碳足跡盤查並取得環境部碳標籤。

新社農會總幹事羅文正說，剛上市的「香菇乖乖」已熱銷近萬包，銷售超乎預期。

孫慈敏也說，本次發表菇類加工新品自即日起於麻豆區農會超市及團購網上架販售，這次與新社農會跨縣市合作，邀請具關鍵影響力多家農會總幹事、超市店長與會，是全新行銷模式，若成效不錯，也將延續拓展。

台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影
台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影

台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影
台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影

台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影
台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影

台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影
台中新社農會與台南麻豆農會攜手另類跨界行銷，今發表「香菇乖乖」等多款菇類加工新品。記者謝進盛／攝影

麻豆農會總幹事孫慈敏（右）把握機會推銷麻豆農會自家農特產品。記者謝進盛／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏（右）把握機會推銷麻豆農會自家農特產品。記者謝進盛／攝影

新社農會總幹事羅文正（左）、麻豆農會總幹事孫慈敏（右）推廣新社杏鮑菇水餃新產品。記者謝進盛／攝影
新社農會總幹事羅文正（左）、麻豆農會總幹事孫慈敏（右）推廣新社杏鮑菇水餃新產品。記者謝進盛／攝影

香菇 乖乖 農會 臺中 超市

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