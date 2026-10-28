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彰化砸9355萬拚育兒！田中托嬰中心、親子館一次到位

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，托嬰中心可收托60名嬰幼兒。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，托嬰中心可收托60名嬰幼兒。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，斥資9355萬元打造3層樓複合式公共服務空間。其中，托嬰中心可收托60名嬰幼兒，每月托育費7000元，扣除政府托育補助後，家長無須再負擔托育費用。

彰化縣長王惠美表示，面對少子化，如何讓年輕人敢生、願意生，需要持續投入資源。今天啟用的田中托嬰中心是縣內第13處，未來彰化縣至少將設置40處公設民營托嬰中心及21處育兒親子館，持續完善托育與育兒支持服務。

這項工程總經費9355萬元，其中中央補助3492萬元，縣府自籌5863萬元，打造地上3層樓、樓地板總面積447坪的複合式公共服務空間。1樓為公設民營托嬰中心，可收托60名嬰幼兒；2樓設置育兒親子館，提供親子共學、育兒諮詢及親子互動空間；3樓則為社區活動中心，供在地民眾學習、交流及辦理活動。

王惠美也指出，田中近年陸續完成「熊趣米」、「米寶親子公園」兩座共融式特色公園，以及田中水與綠的交響環境營造計畫、國際展覽會館等建設，並修復台中州農會田中倉庫及台灣菸葉耕種時業改進社兩處歷史建築，增添觀光景點。田中樂活運動館也即將開工，加上已完成的東彰道路，盼持續提升地方生活品質。

衛生福利部社會及家庭署組長簡杏蓉表示，彰化縣共有26個鄉鎮市，中央近年補助縣府推動公設民營托嬰中心及育兒親子館，經費約5億5000萬元，縣府團隊積極推動相關建設，讓托育及親子服務據點陸續啟用。

彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，3樓社區活動中心，供在地民眾學習、交流及辦理活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，3樓社區活動中心，供在地民眾學習、交流及辦理活動。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，斥資9355萬元打造3層樓複合式公共服務空間。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今天啟用田中公設民營托嬰中心、育兒親子館及社區活動中心，斥資9355萬元打造3層樓複合式公共服務空間。圖／彰化縣府提供

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