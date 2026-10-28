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同安寮十二庄請媽祖出現變數 明年恐暫停請鹿港天后宮聖母

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年請出鹿港天后宮與新祖宮「進香媽」及「同安媽」遶境。 圖／縣府提供
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年請出鹿港天后宮與新祖宮「進香媽」及「同安媽」遶境。 圖／縣府提供

近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」傳出明年將暫停向鹿港天后宮請出聖母，引發關注。同安寮十二庄15間宮廟10月26日開會投票，決議明年僅請新祖宮天上聖母，暫停請出鹿港天后宮聖母。對此，鹿港天后宮主委張偉東表示尊重，同安寮十二庄大總理陳有明則說，當天未出席會議，希望事情還有轉圜餘地。

「同安寮十二庄請媽祖」每年由福興鄉、埔鹽鄉15間宮廟向鹿港天后宮請出進香媽遶境，這項民俗活動於2014年登錄為彰化縣民俗無形文化資產。縣府長期支持並推動傳統民俗文化保存，期盼延續百年信仰傳統，同時維護珍貴文化資產。

日前網路就傳出「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的消息，張偉東對此曾澄清，強調並未拒絕同安寮十二庄請媽祖，而是考量指定出巡的「進香媽」金身多次受損，才提出改由天后宮其他尊媽祖代表出巡的方案。

不過，同安寮十二庄15間宮廟對於是否更換出巡神尊仍有不同意見，未能達成共識。10月26日，內部舉行會議投票決議，明年傾向僅向新祖宮請出天上聖母，暫停向鹿港天后宮請出聖母。張偉東對此表示尊重。

陳有明指出，確實有這場會議，但他當天並未出席，目前距離明年活動還有一段時間，仍希望事情出現轉圜餘地。

天后宮 鹿港 鹿港天后宮 媽祖 遶境

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