南投秋冬空汙警報！稻稈、枝葉別急著燒 環保局祭出免費碎枝機

南投進入秋冬季，加上二期稻作收割、果樹修剪，稻稈、枝條及落葉等農業剩餘資材增加，露天燃燒風險升高。南投縣環保局將加強高風險區域稽查，也提供免費碎枝機租借，呼籲農民妥善處理農業廢棄物，避免空汙及濃煙影響行車安全。

南投縣環保局表示，每年10月至12月氣候逐漸轉乾，適逢二期稻作收割及各類果物採收，農田稻稈、果樹枝條與園藝修剪枝葉等資材增加，部分民眾可能為了方便處理而露天燃燒。環保局將透過人力及科技輔助，加強露天燃燒高風險區域的稽巡查，防止農業廢棄物燃燒造成空氣汙染。

環保局指出，露天燃燒不僅會產生煙塵及細懸浮微粒，影響周遭空氣品質，也可能危害民眾健康；若濃煙飄散至道路，更會影響駕駛視線，增加交通安全風險。呼籲民眾不要焚燒雜草、稻稈及農業廢棄物，應選擇適當的清運或資源再利用方式。

針對二期稻作收割後的稻稈，環保局建議農民可將稻稈切碎後均勻撒布田面，再透過翻耕掩埋，讓稻稈逐步分解、增加土壤有機質；也可依農地條件及農業技術指引施用稻稈腐化菌，加速分解。稻稈還能作為農田覆蓋資材，減少地表裸露及雜草生長，讓農業剩餘資材轉化為可再利用資源。

至於果樹修剪及園藝維護產生的枝條，環保局提供南投縣民眾免費租借碎枝機服務，可將枝條破碎成木屑，作為農地覆蓋或堆肥使用，減少枝條堆置及露天燃燒。民眾如有需求，可洽環保局了解申請方式及使用規定，借用登記專線為049-2240252。一般樹枝及落葉則可依所在地鄉鎮市公所清潔隊規定，妥善整理、打包後交由垃圾車清運。

南投縣環保局長李易書呼籲，空氣品質維護需要政府與民眾共同努力，面對秋冬空汙好發季節，應從源頭做好農業剩餘資材分類及處理，以實際行動守護南投空氣品質及宜居環境。

南投縣環保局提供農民免費租借碎枝機服務，將果樹修剪枝條破碎成木屑，作為農地覆蓋或堆肥資材，減少露天燃燒。圖／南投縣環保局提供