中市全面開放大重機停路邊機車格 收費方式比照一般機車

台中市政府宣布11月1日起，全面開放大型重型機車停放在路邊機車停車格和機慢車停放區，收費方式比照一般機車，也可以購買汽車或機車月票；此次開放僅限路邊車格或停放區，不包含騎樓與人行道。議員表示，樂見中市跟上其他直轄市腳步。

交通局長葉昭甫指出，2024年2月開始，在13處路外停車場試辦大型重機停放機車停車格，今年5月開始擴大到特定商圈，如逢甲、勤美草悟道、文心秀泰和台中火車站等等，半年下來獲得正面回響，交通局評估後決定11月開始全面開放。

交通局說明，本次開放的範圍是路邊畫設的機車停車格與機慢車停放區，不含人行道與騎樓上畫設的車格；大重機停放路邊機車格原則上1格1輛，車身不可以超過停車格的標線範圍，要是車輛較大無法無法停在單一車格內，應停放到機慢車停放區，也不可超過停放區標線。

交通局補充，車主應依照車輛大小選擇適當的停車空間，要是真的沒辦法停在機車格或機慢車停放區，可以停到汽車格；車主可依自身需要，購買機車或汽車月票，須注意2種月票不能通用，汽車月票不可以用於機車格，機車月票也不能用於汽車格。

無黨籍議員吳佩芸表示，台中市過去在車友爭取下，率全國之先開放大重機停放路外機車停車場，但今年台北、新北與桃園陸續開放大重機停放路邊機車格，台中遲遲不跟進，反而落在後頭；她在9月市政總質詢要求盡速開放，當時市長盧秀燕也正面回應，表示會加速朝全開放的方向辦理。

吳佩芸肯定市府本次全面開放的決策，也強調交通政策須與時俱進，透過合理的制度設計更有效利用公共停車空間，期許交通局完善停車指引等配套措施，未來她會和車友團體繼續合作監督交通政策，推動更公平合理的道路使用。