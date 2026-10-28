中市第二波物調券30日起發放 市場夜市紛推優惠加碼

台中市政府經濟發展局今指出，受到民眾歡迎的物調券，今年第二波本月30日至11月1日發放，民眾持100元現金即可兌換200元物調券，南屯市場、大慶夜市及旱溪夜市更有店家加碼優惠，從傳統美食、生鮮採買到特色小吃及夜市遊戲，歡迎民眾把握機會，享受加倍優惠。

經發局說，中市府自2023年率全國之先推出物調券，透過加倍消費優惠振興庶民經濟，除了經濟部近年也推出好市券，還吸引全台超過10個縣市參考借鏡，像是新竹市政府本月31日至12月19日，在指定假日及時段推出「竹風好市・海味加倍」加倍券，展現台中物調券政策的擴散效益，也為地方庶民經濟注入活力。

第二波物調券結合店家加碼活動，吸引民眾走進市場及夜市，帶動人潮與買氣。其中，南屯市場鄰近國定三級古蹟萬和宮、文昌公廟及南屯老街，兼具傳統美食、生活採買與特色商品。其內的七餅舖、資豐美食均推出1張物調券兌換價值220元商品的優惠，南屯滷肉飯則可兌換2個燒肉便當；正佳循寶舖1張物調券可兌換價值300元商品，易庄珠寶坊以2張物調券兌換價值500元商品，丸香鮮魚行加送價值50元的澎湖海菜1包，富春肉圓也推出買10送1優惠，讓民眾採買更划算。另像是，大慶夜市、旱溪夜市的攤家也推出許多優惠加碼。

經發局提醒，第二波物調券使用期限至11月5日止，不得跨場域使用，也不得兌現或找零，消費前應留意各攤位優惠適用方式及現場公告。