中市師膠帶綑特教生一節課 遭停聘調查

台中北屯某國小特教班學生遭教師綑綁事件剛曝光，人本基金會又接獲通報，大甲某國小一名三年級特教生，疑因習作師生爭執，導師竟以膠帶綑綁學生一節課，事發兩周仍授課。校方指出，教評會昨決議暫時停聘、靜候調查。

人本基金會中部辦公室指出，大甲區某國小劉姓班導師，十月十三日上課時疑與一名特教生因習作發生爭執，劉師稱要將特教生綁起來，該生回應「綁就綁啊」後，劉師竟真的以膠帶綁學生，長達一節課，「全班目擊」，事後多名學生向校方反映此事。

校方雖立即啟動校安及社政通報，但劉師仍留在該班授課，人本基金會質疑為何校方期間未啟動停聘審議程序？涉事教師事件後仍持續接觸班上學生，恐讓目擊學生心生畏懼，進而影響調查結果。

人本基金會要求，校方應立即啟動教師暫停職務與校事會議調查，調查期間須確保學生安全，避免過程中遭施壓或影響；台中市教育局更應監督審議及後續調查，全面檢討校園綑綁學生事件反覆發生原因。

校方指出，經初步了解，劉師坦承因為當時這名特教生有挑釁言語，一時衝動下，有以膠帶將學生綁在椅子上圈了一圈，以示警告，劉師事後也相當後悔，學校昨召開教評會，會中決議劉師暫時停聘該名教師，靜候調查。

中市教育局表示，此案發生後，學校依規完成校安通報，校方昨天召開教評會啟動校事會議調查機制；另落實教師支持與輔導機制，包括強化普通班教師融合教育知能、結合情緒行為支持團隊、增加特教助理人力及跨專業資源。教育局重申對任何形式之不當管教「零容忍」，如調查結果確認違法，嚴懲嚴辦。