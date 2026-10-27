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搖滾台中10月31日登場 集結50組國內外樂團演出
音樂盛典「2026搖滾台中」將於10月31日至11月1日在文心森林公園及圓滿戶外劇場登場，台中市新聞局今天宣布，4大舞台集結50組國內外樂團演出，邀請全國樂迷共襄盛舉。
台中市新聞局下午舉行「2026搖滾台中」宣傳記者會，由新興樂團RIKI主唱陳睿雞演出為活動暖身。會中宣布除3度攜手「日本富士搖滾音樂祭」，更將首度與「韓國京畿內容振興院」（GCA）合作，讓這場音樂盛事不僅打造全國品牌，更進一步跨足國際。
台中市副市長鄭照新在會中表示，回想4年前自己擔任新聞局長時，「搖滾台中」才第15屆，如今已邁入第19屆，從當初充滿熱血與理想的音樂活動，逐步發展成全國重要音樂品牌，實屬不易。
台中市新聞局長欒治誼表示，「搖滾台中」是全台備受矚目的免費大型音樂祭之一，今年集結50組國內外樂團，並持續深化與日本、韓國的交流合作，帶來多元音樂演出，歡迎樂迷到文心森林公園及圓滿戶外劇場，一同感受搖滾音樂的熱情。
新聞局表示，今年活動規劃4大舞台，邀請血肉果汁機、麋先生、康士坦的變化球、冰球樂團、芒果醬、溫室雜草及公館青少年等樂團接力演出。此外，市府也持續透過「搖滾台中」樂團徵選扶植新秀，提供新興樂團展現創作的機會。歡迎民眾利用大眾運輸工具前往活動現場。
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