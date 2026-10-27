搖滾台中10月31日登場 集結50組國內外樂團演出

台中市舊市區昨晚發生婦人抱著小孩攔垃圾車大罵事件，環保局為此一度還報警求助，婦人後來不滿的離去。環保局今說明，是因該婦人先前趁垃圾車停等紅燈時倒垃圾，並抱怨垃圾車鈴聲太小，清潔隊曾予說明。但到了下一站垃圾車又響起鈴聲時，正巧婦人騎著機車在前面，疑以為鈴聲是針對她挑釁，才不滿停下機車後跑到垃圾車前攔車叫罵。

2026-10-27 13:35