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「隔壁鄉都沒有」彰化鄉鎮號次抽籤助選員進場人數爆爭議 縣選委會這樣說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣有的鄉鎮選務作業中心放寬助選員進場人數，姓名號次抽籤時全場座無虛席。記者簡慧珍／攝影
彰化縣有的鄉鎮選務作業中心放寬助選員進場人數，姓名號次抽籤時全場座無虛席。記者簡慧珍／攝影

2026五合一公職人員選舉姓名號次抽籤，鄉鎮市選務作業中心開放助選員進場人數規定不一，引起質疑；縣選舉委員會表示，依規定為3人，但各鄉鎮市選務作業中心可視場地空間調整人數。

2026九合一選舉

員林市選務作業中心按規定行事，每名候選人帶3名助選員進入會場。永靖鄉選務作業中心開放5名助選員進場，引起部分候選人不滿，認為別的鄉鎮沒限制人數，要求永靖鄉公所和選務作業中心說明，選務作業中心已請示縣選委會。鄉長魏碩衛說，他本身是候選人，依鄉選務作業中心規定行事，不宜多作解釋。

北斗鎮公所表示，選務作業中心在禮堂辦理抽籤作業，場地夠大能容納各路候選人，所以沒限制助選員進場人數。埔鹽鄉、埔心鄉也都沒限制，鄉長和村長候選人各帶十多名助選員進場以壯聲勢，除了喊「凍蒜」和吉祥話，等待抽籤過程中秩序良好。

溪湖鎮選務作業中心開放3名助選員隨候選人進場，有些初次參選的候選人不清楚規定，助選員被擋在門外，因人數不少，為了維持抽籤作業環境安靜，甚至必須到鎮公所辦公大樓外面等候，部分候選人和助選員很不滿意，直指「隔壁鄉」埔鹽和埔心都沒限制，為何溪湖鎮選務作業中心刁難。

縣選委會表示，依規定助選員進場人數為3人，各鄉鎮市選務作業中心可視場地空間調整，有的放寬到10人，也有按照慣例辦理，例如場地夠大就沒設人數限制，因此限制3人、5人和「都放人進去」沒違反規定。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 選委會 號次

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