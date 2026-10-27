南投國姓首座公有長照館 結合衛生室護長輩健康

南投縣國姓鄉首座公有長照場館今天在梅林社區啟用，設有失智及失能日間照顧中心、北港村衛生室，以及長者健康促進、共餐、居家照顧等服務，多元空間兼具照顧、健康促進與醫療支持。

整合社區照顧、日間照顧、居家長照、基層醫療，國姓鄉首座公有長照場館「梅林社區式長照創新整合型服務場館」今天啟用，南投縣長許淑華出席表示，透過中央、縣府、鄉公所合作，打造多元服務空間，達成北梅國中學區「一國中學區一日照」布建目標。

許淑華表示，「一國中學區一日照」是中央與地方共同努力推動的重要政策，國姓鄉梅林社區過去就是長輩關懷據點場域，感謝國姓鄉長邱美玲、國民黨立委馬文君、衛生福利部共同努力，縣府團隊也全力配合克服經費與工程挑戰，讓梅林長照場館順利落成。

邱美玲指出，國姓鄉高齡人口比例偏高，長照需求迫切，鄉公所推動梅林長照場館歷經多年爭取與規劃，過程面臨營建成本上漲、工程多次流標及耐震標準提升等挑戰，透過中央、縣府、馬文君支持終於完工，啟用後除日間照顧與居家長照服務，也透過衛生所巡診，搭配健康促進課程，協助長者延緩失能、維持身心健康。

南投縣政府社會及勞動局表示，民國115年9月國姓鄉人口1萬5724人，其中65歲以上4185人，占比逾26%，在地長照服務布建刻不容緩；梅林長照場館總經費新台幣6229萬7100元，衛福部補助4279萬2000元、南投縣政府補助841萬4500元，國姓鄉公所自籌1109萬600元。

社勞局表示，場館為地上2層樓建築，1樓提供社區長者健康促進、延緩失能、共餐及居家照顧等服務，並設置北港村衛生室，提供基層醫療及健康衛教，樓上設置失智及失能長者日間照顧中心，透過多元服務整合，讓長者在熟悉社區獲得照顧，減輕照顧者負擔。