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南投露營嘉年華10月31日正式登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

「2026南投露營嘉年華」將於10月31日在國姓鄉成功廣場登場，今年以「look（露）at南投」為號召，串聯「國姓搶成功」活動，結合音樂演出、露營裝備展示、客家文化體驗及在地美食，邀請各地遊客走進南投，感受秋季露營與山城旅遊魅力。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投擁有豐富生態與優美景觀，是發展露營旅遊的絕佳場域。南投縣府自2023年起舉辦露營嘉年華，今年邁入第4屆，透過露營結合客家文化、音樂、美食及在地產業，持續豐富活動內容，並與國姓「搶成功」特色活動串聯，邀請遊客「住下來、玩起來」，深入體驗南投風土人情。

南投縣府指出，今年活動邀請DJ妖嬌帶來音樂派對，晚會由金曲歌王羅時豐及南投在地創作歌手鄭可強接力演出。現場集結露營品牌與在地特色攤商，展售露營用品、美食及伴手禮，並安排豪華露營車、特色拖車與帳篷展示，讓民眾一次掌握多元露營風貌。

除了精彩演出，活動也規劃國姓咖啡DIY、客家服飾換裝、客家美食及藝文體驗，讓遊客在吃喝玩樂之餘，認識國姓的產業特色與客家文化。民眾還可參加集章抽獎，最大獎為「豪華露營車兩天一夜免費體驗」，增添遊逛樂趣。

縣府觀光處表示，活動期間入住南投露營場的遊客，可憑住宿證明兌換迷你行李箱；活動同時融入寵物友善與環保永續概念，攜帶10顆廢電池回收即可獲得抽獎機會，線上另推出「露營知識挑戰賽」，完成挑戰也能參加抽獎。

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南投 露營 國姓鄉

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