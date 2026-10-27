中市霧峰稻米、牛蕃茄等農作受災嚴重 市議員張芬郁要求納救助範圍

薔琵颱風造成台中市霧峰區稻米、牛蕃茄等多項農作物及農業設施受損，卻未納入天然災害現金救助。市議員張芬郁今和農民下田巡視，發現放眼都是倒伏的稻穗，牛蕃茄亦落果嚴重，要求農政單位應納入救助範圍。市府農業局表示，將積極向農業部爭取納入救助範圍。

拚連任的張芬郁上午才剛抽完籤就接獲霧峰農民陳情，表示薔琵颱風造成霧峰香米損失嚴重，卻沒有納入農業天然災害現金救助範圍，她立即趕赴霧峰了解。

陳姓農民說，他種植香米約4公頃，正值稻米收割季節，稻穗卻全被颱風吹倒伏，損失超過6成，颱風連假期間曾接獲農會通知先拍照保存受損證據，並趁風勢變小已陸續搶收。

張芬郁說，颱風當下就曾接獲農民反映稻穗嚴重倒伏、牛蕃茄嚴重落果等，立即向農業局提出反映，上午到農家了解現況，農民希望稻米納入救助品項。政府應該正視，不要讓辛勞大半年的農民難以過日。除了稻米，牛蕃茄也落果、腐爛嚴重，希能爭取全品項救助。

市府農業局表示，農業部26日公告，台中市11種作物及棚架網室等設施可申請救助，對於稻米等其他品項會盡速安排現勘，積極向農業部爭取納入救助範圍。