鼓勵公托人員長期留任 中市提供獎金最高3.6萬

台中市長盧秀燕今天宣布，明年起首度試辦「準公共托嬰中心專任人員久任獎金」，依服務年資提供每人每年2.4萬至3.6萬元獎金，鼓勵托育人員長期留任，讓家長更安心送托。

盧秀燕在市政會議中說明，照顧孩子需要專業與耐心，市府除持續擴充公共托育量能，也希望透過獎勵措施留住專業人才，提供年輕家庭更完善的托育支持。

盧秀燕表示，0至2歲嬰幼兒尚無法充分表達需求，托育人員必須具備專業能力，更需要細心與耐心，但托育工作辛苦、人員流動性較高，因此市府首度推出久任獎金，鼓勵專業人才長期留任。

盧秀燕指出，獎金依年資分為3級，任職滿1年、未滿3年者，每人每年發給2萬4000元；滿3年、未滿5年者3萬元；滿5年以上者3萬6000元。市府將滾動檢討政策成效，並於試辦期滿前1年評估是否續辦，期盼穩定托育人力，提升照顧品質。

台中國際花毯節將於10月31日至11月22日登場，盧秀燕說，今年以「甜點王國」為主題，攜手日本三麗鷗打造7大主題展區，結合Hello Kitty、美樂蒂等人氣角色，運用33種、近11萬株草花，打造超過1萬平方公尺的花卉景觀，並加入機械動態設計，搭配音樂、煙霧、泡泡及雪花效果，邀請全國民眾到台中賞花、出遊。

市府也推出「週週住台中，度假一整年」住宿抽獎，11月30日前入住台中，就有機會抽中52張住宿券，享受一整年每週到台中度假的好禮。