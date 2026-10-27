稻作收割剩稻稈 南投環保局空拍機嚴抓露天燃燒

進入二期稻作收割期及乾季，農田稻稈等農業剩餘資材處理需求增加，較易發生露天燃燒情形，南投縣環保局將針對露天燃燒高風險區域加強人力及科技輔助稽巡查，籲不燃燒稻草。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，10月至12月漸入乾季，且適逢二期稻作收割及各類果物收成，農田稻稈、果樹枝條、園藝修剪枝葉等農業剩餘資材處理需求增加，因此，將針對露天燃燒高風險區域加強人力及科技輔助稽巡查，籲農民勿露天燃燒雜草、稻稈及農業廢棄物，應妥善清運或資源再利用。

南投縣環保局表示，露天燃燒不僅產生煙塵及細懸浮微粒影響空氣品質，也可能危害民眾健康，濃煙更會影響道路行車視線，為降低露天燃燒造成空氣汙染，民眾如需清理一般樹枝、落葉等，可依當地鄉鎮市公所清潔隊規定，妥善整理枝葉，打包後交垃圾車清運。

環保局表示，稻作收割後的稻稈，建議採資源循環利用方式，如切碎後均勻撒布田面，再透過翻耕掩埋，使稻稈逐步分解、增加土壤有機質，也可依農地條件及農業技術指引施用稻稈腐化菌加速分解；另外，稻稈也可評估作為農田覆蓋資材，減少裸露地表及雜草生長。

環保局表示，針對果樹修剪及園藝維護產生的枝條，環保局持續免費出借碎枝機供縣民使用，透過枝條破碎，可將原本不易處理的農業資材轉化為木屑，作為農地覆蓋、堆肥等再利用，有需求民眾可洽環保局了解申請方式及使用規定，登記專線049-2240252。