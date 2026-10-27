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稻作收割剩稻稈 南投環保局空拍機嚴抓露天燃燒

中央社／ 南投縣27日電

進入二期稻作收割期及乾季，農田稻稈等農業剩餘資材處理需求增加，較易發生露天燃燒情形，南投環保局將針對露天燃燒高風險區域加強人力及科技輔助稽巡查，籲不燃燒稻草。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，10月至12月漸入乾季，且適逢二期稻作收割及各類果物收成，農田稻稈、果樹枝條、園藝修剪枝葉等農業剩餘資材處理需求增加，因此，將針對露天燃燒高風險區域加強人力及科技輔助稽巡查，籲農民勿露天燃燒雜草、稻稈及農業廢棄物，應妥善清運或資源再利用。

南投縣環保局表示，露天燃燒不僅產生煙塵及細懸浮微粒影響空氣品質，也可能危害民眾健康，濃煙更會影響道路行車視線，為降低露天燃燒造成空氣汙染，民眾如需清理一般樹枝、落葉等，可依當地鄉鎮市公所清潔隊規定，妥善整理枝葉，打包後交垃圾車清運。

環保局表示，稻作收割後的稻稈，建議採資源循環利用方式，如切碎後均勻撒布田面，再透過翻耕掩埋，使稻稈逐步分解、增加土壤有機質，也可依農地條件及農業技術指引施用稻稈腐化菌加速分解；另外，稻稈也可評估作為農田覆蓋資材，減少裸露地表及雜草生長。

環保局表示，針對果樹修剪及園藝維護產生的枝條，環保局持續免費出借碎枝機供縣民使用，透過枝條破碎，可將原本不易處理的農業資材轉化為木屑，作為農地覆蓋、堆肥等再利用，有需求民眾可洽環保局了解申請方式及使用規定，登記專線049-2240252。

南投 環保局 空拍機

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