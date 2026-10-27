影／婦人抱小孩路口攔垃圾車大罵 中市環保局：疑鈴聲太小被針對

台中市舊市區昨晚發生婦人抱著小孩攔垃圾車大罵事件，環保局為此一度還報警求助，婦人後來不滿的離去。環保局今說明，是因該婦人先前趁垃圾車停等紅燈時倒垃圾，並抱怨垃圾車鈴聲太小，清潔隊曾予說明。但到了下一站垃圾車又響起鈴聲時，正巧婦人騎著機車在前面，疑以為鈴聲是針對她挑釁，才不滿停下機車後跑到垃圾車前攔車叫罵。

環保局說，昨天因舉辦「鈴蘭通散步納涼會」活動封街以及颱風連假垃圾量增加，所以垃圾收運略有延遲。該垃圾車原本是在台灣大道柳川西路口收運垃，但當垃圾車已起步並停等紅燈時，婦人趕來投垃圾。當時清潔人員曾對她說並不適宜再投垃圾，應該到下一站再投，婦人則抱怨是垃圾車的鈴聲太小聲。

對於發生不愉快，環保局表示遺憾，但也呼籲民眾請於收運點待垃圾車停妥後再倒垃圾，勿於路口、行進間投遞或攔車，以免發生危險，並可利用「台中垃圾清運大車隊」APP掌握車輛動態，減少等候時間。