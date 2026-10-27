影／中市無人機產業苦無試飛場 市府聯合民代爭取這兩處地點設置

台中市是無人機發展的產業重鎮，但卻沒有試飛場域。市府經濟發展局和立委楊瓊瓔今邀民航局、軍方和業者共同商議設置無人機試飛場域，會中決定中小型測試場在光華高工設置，25公斤以上的大型無人機則協調水利署和民間業間旺偉休閒航空在烏日的烏溪旁設置。

事實上經發局近日已選定6處地點可供討論，除了光華高工和烏溪旁的旺偉休閒航空現址，另還有太平的一江橋飛行場、創宇飛訓中心、后里環保公園和國軍的大里天山教練場。其中以光華高工、旺偉和一江橋飛行場較具產業發展性。

但是對於天山教練場，經發局也提出中部許多無人機公司與國防部有合作，未來是否可進一步利用天山教練場，希望能進一步再商討。不過，今天軍方表達，天山教練練目前還有其他訓練目的使用，使用密度高，且軍方的無人機測試目前僅垂直升降，尚無跑道。

經發局在會議中表示，光華高工近年不僅在課程中加入無人機內容，也積極爭取發展成為無人機考照場，目前已有110公尺臨時性跑道，未來規畫建置2百公尺跑道。

至於旺偉休閒航空位在烏溪旁，水利署表達只要不影響河川權，樂見市府能和旺偉進一步協調，但要注意未來公私如何協調經營。

與會的無人機業者、原資系統整合公司副總盧菁文說，測試牽涉經營成未，希望未來試飛測試的費用能夠低。漢翔公司業務經理劉欣昀表示，試飛測試場愈多愈好，漢翔樂觀其成。另也有業者說，測試是長時間的工作，若是場域少，企業為了此工作，時間會被綁死，阻礙公司的營運。另也希望建置前能與附近住戶溝通好，避免日後產生阻撓。

交通部航政司人員說，試飛場域適用民用航空法，並以不響空域使用為原則，目前並不補助設置費用。民航局也表示，目前中央規畫有18處中小型測試場以及2處大型測試場，大型測試場分別在嘉義水上機場和屏東的恆春機場。

台中市政府經濟發展局和立委楊瓊瓔今邀民航局、軍方和業者共同商議設置無人機試飛場域。記者黃寅／攝影

立委楊瓊瓔邀相關單位討論台中市無人機設置試飛場域。記者黃寅／攝影