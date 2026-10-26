彰化市長選舉…陳文賓喊西區大振興 黃柏瑜搭「洋流」推「柏流」飄帶

今天是光復節連假最一天，國民黨彰化市長參選人陳文賓晚間在莿桐里志同宮舉辦廟口政見開講，提出「西區大振興」六大核心政見；民進黨市長參選人黃柏瑜則搭上台北市長參選人沈伯洋的「洋流」，宣布「洋流」飄帶和「柏流」飄帶提供索取。

陳文賓今晚在志同宮廟口開講，有數百名民眾參加，包括競選連任的副議長許原龍及民眾黨縣議員吳韋達都上台助講，陳文賓提出「西區大振興」六大核心政見，包括爭取東芳國中小、推動彰交產業專區、串聯鐵道觀光、自強南路停車場改建、興建多功能大樓、設立「忠孝忠權聯合活動中心」等。

陳文賓強調，政見不能只是講講，需要有協調力與市政經驗的人來落實。他承諾將把多年的服務經驗化為市政推動力，從上任第一天起就無縫接軌展開工作，懇請西區鄉親全力支持他，成為最堅強的後盾。

黃柏瑜以「少年市長」，搭上沈伯洋的「洋流」，希望成為「柏流」形成潮流。他今天與妻子黃倩儀，使用「洋流」飄帶和「柏流」飄帶，做為髮帶，黃柏瑜還親手為妻子繫上，曬恩愛。黃柏瑜表示，民眾如果想要索取「洋流」飄帶和「柏流」飄帶，可到陳素月與黃柏瑜位在彰化市延平路的聯合競選總部索取。

民進黨彰化市長黃柏瑜（左）與妻子黃倩儀（右），使用「洋流」飄帶和「柏流」飄帶做為髮帶，並示範使用。圖／取自黃柏瑜臉書

民進黨彰化市長黃柏瑜（右）與妻子黃倩儀（左），使用「洋流」飄帶和「柏流」飄帶做為髮帶，並示範使用。圖／取自黃柏瑜臉書